"Лего" пуска конструктор за гейове и лесбийки

П роизводителя на конструктори "Лего" пуска днес в продажба първия си комплект, посветен на ЛГБТ+ общността и многообразието, съобщава БТА.

Тухличките образуват "водопад" от 11 цвята със съответно 11 фигурки, крачещи целеустремено към бъдещето.

Цветовете на комплекта, наречен "Всеки е страхотен", са избрани, за да отразят оригиналните цветове на знамето на дъгата, плюс светло синьо, бяло и розово, представляващи транс общността, и черно и кафяво като признание на различните цветове на кожата сред ЛГБТ+ хората.

Фигурките, освен една, нямат конкретен пол в "израз на индивидуалността, като същевременно се запази неопределеността".

Изключението е пурпурната миниатюра, която се отличава с прическа тип "пчелен кошер" като "ясно намигане към всички приказни транс-кралици наоколо", посочва дизайнерът Матю Аштън, който първоначално е разработил комплекта за собственото си бюро. Идеята привлякла вниманието и скоро се появило търсене.

Аштън заявява, че се радва да работи за компания, която иска да говори открито по такива въпроси.

Find out how Matthew Ashton designed LEGO Everyone is Awesome, a set that celebrates the creativity of the LGBTQIA+ community! 🌈 pic.twitter.com/vDxqLVhv0G