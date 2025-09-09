Любопитно

Лечители, Феномени и Завоеватели превзеха териториите на “Игри на волята”

Племето на Победителите потъна в дълбините на Блатото

9 септември 2025, 06:52
Лечители, Феномени и Завоеватели превзеха териториите на “Игри на волята”
Източник: NOVA

З релищна битка с множество обрати, напрегнати моменти, отборна игра и невиждана издръжливост разпредели териториите на старта на седмия сезон на мащабното риалити “Игри на волята”.

Неврохирургът д-р Георги Петров се справи безупречно с навигирането на своите съотборници при подреждането на финалния пъзел и донесе Резиденцията на зеленото племе на Лечителите. Червените Победители претърпяха тежка загуба в първата си и единствена отборна битка, която ги изпрати в изгнание на Блатото.

Източник: NOVA

Още със стъпването на Арената, всеки от претендентите получи шанс да покаже своята сила, бързина, смелост и остър ум. Използвайки уменията на воините си, Феномените и Победителите поддържаха преднина до самия край на битката. Въпреки изоставането, Лечителите не се отказаха и демонстрираха безупречна работа в екип. 

На второ място в сблъсъка завърши синьото племе на Феномените, където IT специалистът Александър Александров показа завидни умения в заплетената главоблъсканица. Третата и последна територия остана за жълтия отбор на Завоевателите, които заслужиха мястото си в голямата игра благодарение на брокера Йордан Кръстев.

Източник: NOVA

Амбициозният Давид Пенков, който зае мястото на контузения инженер Милен Шуманов при Победителите, изяви желание да реши трудната финална загадка, но не се справи и лиши Червените от място в надпреварата. Загубата ги изпрати на Блатото, където само индивидуална победа ще им гарантира участие в състезанието.

Заедно със старта на най-екстремното риалити, с трети сезон се завръща и официалният подкаст на предаването - “След Игрите”. В първото издание водещата Ваня Запрянова посрещна победителя от  “Игри на волята” 6 Мартин Кънев, както и шампиона от “Sesame Турнири на волята” Светлин Митев. Заедно те обсъдиха промените и мистериите, които предстоят в предаването, както и новите колоритни участници. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Във вторник на Арената в Дивия север ще стъпят осем Амазонки, които ще се изправят една срещу друга в първата изцяло женска битка. Каква ще бъде тяхната съдба, ще стане ясно в премиерния епизод на “Игри на волята” във вторник, 9 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

 

игри на волята
