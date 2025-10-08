Кръвната група: Тя показва рискове от коварни заболявания

П рез 1930 г. д-р Карл Ландщайнер печели Нобелова награда за разработването на системата за кръвни групи ABO, методът за класифициране на кръвните групи.

Важно е да знаете кръвната си група, ако трябва да получите или дарите кръв.

Несъответствие може да предизвика реакция на имунната система, която може да доведе до усложнения като бъбречна недостатъчност, съсирване на кръвта и, в по-екстремни случаи, смърт.

За щастие, днешните усъвършенствани техники за тестване са ограничили тези инциденти. Въпреки това,

изследванията показват, че има връзки между кръвната група и няколко различни заболявания.

Това означава, че познаването на кръвната ви група може също да ви предупреди за определени видове заболявания, като множествена склероза или диабет.

За да научите повече за кръвната си група и нейните рискове за здравето