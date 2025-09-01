Любопитно

От Черната смърт до Голямата депресия: Уроците, които спасиха човечеството

Как хората са преодолели Черната смърт, Голямата депресия или испанския грип?

Ния Раденкова Ния Раденкова

1 септември 2025, 15:00
От Черната смърт до Голямата депресия: Уроците, които спасиха човечеството
Източник: iStock

Д окато съвременният свят е изправен пред несигурно бъдеще заради бедност, войни и природни бедствия, е естествено да се чудим как човечеството е преживяло бедствия в миналото.

Как хората са преодолели Черната смърт, Голямата депресия или испанския грип? Всъщност някои от най-важните постижения в историята ни са резултат от иновации, създадени, за да се справим с най-големите ни кризи. Днес ще разгледаме как някои от най-тежките периоди в човешката история са довели до промени и напредък.

Испанският грип доведе до развитие на общественото здравеопазване в Европа

През 1918 г. светът е обхванат от пандемия, известна като испански грип, която убива приблизително 100 милиона души – пет пъти повече от жертвите на Първата световна война. След края на пандемията много европейски държави осъзнаха, че общественото здраве не може да бъде оставено на индивида и започнаха да изграждат системи за универсално здравеопазване. През 1920-те години здравните грижи започнаха да се предлагат без разходи от джоба на пациента, финансирани чрез данъци или други механизми. Първи системата въвежда Съветският съюз, а скоро след това и няколко западноевропейски страни създават свои модели.

Чумата в Англия стимулира научни открития

През 1666 г. Лондон е разрушен от Големия пожар, а епидемия от чума убива около 20% от населението на града. Въпреки това Англия се възстановява благодарение на научната общност. Робърт Хук и Кристофър Рен използват научни принципи, за да проектират нов Лондон, а младият Исак Нютон се оттегля в дома си в Кеймбридж, където развива смятането, провежда експерименти със светлина и формулира теорията за гравитацията.

Американският златен век след Голямата депресия

През 1929 г. фондовият пазар в САЩ се срива, предизвиквайки тежка икономическа криза. Безработицата достига 25%, а над 15 милиона американци остават без работа. Президентът Хърбърт Хувър не успява да овладее кризата, докато неговият наследник Франклин Рузвелт въвежда „Новия курс“ – програми за стимулиране на икономиката, регулиране на банкирането, социална защита, инфраструктура и международна търговия. Тези мерки облекчават тежестта на депресията и разширяват ролята на правителството в живота на американците.

Ренесансът след чумата от XIV век

Черната смърт през 14 век убива около 60% от населението на Европа, водейки до икономически колапс, безработица и спиране на търговията. Въпреки това оцелелите работници могат да изискват по-добро заплащане и условия, което ускорява упадъка на феодализма. Социално-икономическите промени и интересът към класическите науки водят до епохата на Ренесанса – безпрецедентна ера на човешки постижения.

536 г. сл.н.е. – „най-лошата година“ и нова средновековна икономика

Вулканични изригвания причиняват провал на реколтата и гладуване в световен мащаб. След това Юстинианова чума убива около 50 милиона души. С времето климатът се затопля и икономическата активност се възстановява, създавайки основите на нова средновековна икономика и възход на търговската класа.

Ирландският картофен глад

През 1845 г. реколтата от картофи в Ирландия е унищожена от гъбична болест. Следва седемгодишен глад, който кара милиони да емигрират и милиони да загинат. Ирландските бежанци обогатяват културите на страните, където се заселват, особено в САЩ, като допринасят за новата индустриална икономика и до 20 век един ирландски католически потомък става президент – Джон Кенеди.

Възстановяване на Чикаго след Големия пожар

На 8 октомври 1871 г. пожар унищожава хиляди сгради и оставя десетки хиляди без дом. Градът се възражда с нови строителни норми, а Чикагската школа създава високи сгради, променящи облика на града.

След атомната бомба светът спира използването на ядрени оръжия

След края на Втората световна война САЩ хвърлят атомни бомби върху Хирошима и Нагасаки, убивайки десетки хиляди хора. Това е първият и последен път, когато ядрени оръжия се използват в конфликт. През 1968 г. Договорът за неразпространение на ядрени оръжия ангажира петте ядрени държави – САЩ, Съветския съюз, Великобритания, Франция и Китай – да намалят запасите си и да не разпространяват оръжията.

Френската революция прокара човешките права

Френската революция през 1789 г. завършва с хиляди убити, включително краля и кралицата, но въвежда идеята за правата на човека чрез Декларацията за правата на човека и гражданина. Тя провъзгласява, че всички граждани имат право на свобода, собственост, сигурност и съпротива срещу потисничеството.

Тридесетгодишната война създаде нов подход за мир

Тридесетгодишната война (1618–1648) започва като религиозен конфликт, но се превръща в борба за политическото бъдеще на Европа, отнемайки около осем милиона живота. Вестфалският мир създава нов баланс на силите и осигурява метод за разрешаване на конфликти чрез закони, вместо война.

Воюващите държави на древен Китай доведоха до Златен век

През периода на воюващите държави (5 век пр.н.е.) кралствата воюват в продължение на около 300 години. В края на краищата династията Хан сваля Цин и започва Златен век за Китай, който продължава четири века. Китай изпраща дипломати, изследва търговски пътища и създава легендарния Път на коприната – период, запомнен като време на мир и обединение.

Редактор: Ния Раденкова
Източник: Weird History    
Обществен напредък Исторически бедствия Иновации Преодоляване на кризи Обществено здравеопазване Научни открития Икономически промени Човешки права Мирни договори Социална трансформация
