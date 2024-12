„Костюм за рождения ден № 44“: Кристина Агилера позира почти гола (СНИМКА)

К ристина Агилера не остави почти нищо на въображението със снимката, която качи по повод рождения ѝ ден.

В сряда, 18 декември, певицата публикува почти гола черно-бяла своя снимка в Instagram, за да отбележи 44-ия си рожден ден.

Секси снимката на изпълнителката в страничен профил я показва как позира пред бял фон, като прикрива гърдите си с дясната си ръка и прикляка, докато внимателно придържа краката си с лявата си ръка.

Агилера не носеше нищо друго освен високи токчета, черно бельо и шапка върху косата си, която беше оформена на големи къдрици. Тя написа под публикацията: „Костюм за рождения ден № 44“.

Christina Aguilera Poses Nearly Nude to Mark her 44th Birthday — and the Photo Is Giving Burlesque! https://t.co/il3uzQyk56