Криси Тейгън за проблемите с алкохола: "Омръзна ми да повръщам във вторник"

​ В нов епизод на своя подкаст Self-Conscious With Chrissy Teigen, Криси Тейгън откровено разказа, че е започнала да пие отново след няколко години трезвеност и открито сподели за проблемите си с алкохола, сподели Newsweek.

През годините Тейгън е говорила многократно за борбата си с алкохола. През 2021 г. тя се отказа от пиенето, а година по-късно отпразнува първата си година трезвост . В публикация в Instagram от юли 2022 г. тя написа:

„Нито капка алкохол от 365 дни! Понякога ми липсва усещането за безгрижие и лекота, но честно казано, към края това усещане така или иначе се беше изгубило. Пиех, за да заглуша безпокойството си — което, между другото, почти изчезна, когато... спрях да пия! Въздишка. И, знаете ли, просто започнах да се чувствам наистина добре.“

Миналата година тя стартира Self-Conscious With Chrissy Teigen – подкаст, който „изследва авангарда на личностното развитие с водещи световни експерти и мислители“, според описанието му в Audible.

Какво каза Тейгън

В последния епизод от подкаста ѝ, излъчен в четвъртък, Тейгън разговаря с авторката Холи Уитакър, известна с бестселъра Quit Like a Woman: The Radical Choice to Not Drink in a Culture Obsessed With Alcohol (бел.ред. "Откажете се като жена: Радикалният избор да не пиете в култура, обсебена от алкохол").

„Чувствам, че дължа това на хората“, сподели Тейгън. „Когато изпия чаша вино в ресторант, се оглеждам и си представям как хората си казват: О, тя отново пие.“

Тя разказа, че често ѝ предлагат менюта с безалкохолни напитки, когато излиза:

„Поглеждам ги и си мисля: О, не, отново пия. И това е като удар в стомаха за мен.“

Криси е омъжена за музиканта Джон Леджънд и заедно имат четири деца: Луна, Майлс, Ести и Рен. Тя подчерта, че е избрала да говори публично по темата с конкретна цел:

„Мисля, че ще ми помогне да споделя това. Чувствам, че нося тежест, една голяма тайна. Винаги, когато не съм била напълно откровена с хората, нещата в живота ми не са се подреждали добре. Знам, че повечето хора ще проявят разбиране, защото така работят нещата – има приливи и отливи. Но за мен това е голям срам.“

„Успях да спра да пия, когато не ставаше въпрос за мен. Ето това е проблемът.“

На това Уитакър отговори:

„В крайна сметка всичко трябва да бъде за теб.“

„Знам“, отвърна Тейгън. „Почти сякаш съм се научила да мисля, че трябва да го правя за другите. Предпочитам да го правя за тях, отколкото за себе си – което вероятно е тема за цяла отделна терапевтична сесия.“

Трезвеността като борба

Тейгън разкри, че все още използва приложение за проследяване на трезвеността:

„Все още не съм го изтрила. Не знам защо. Мисля, че се наказвам. Надявам се, че когато го видя, ще се ядосам достатъчно, за да спра отново.“

„Всеки ден ме пита: Как се справи днес?...Толкова е разочароващо.“

„Дълбоко в себе си се надявам, че ще достигна до точката, в която ще си кажа: Стига, отново се отказвам.“

Омръзна ми да повръщам във вторник

В петък, 16 май, Тейгън публикува в Instagram:

„О, човече. Откакто записахме епизода, се страхувах от деня, в който ще излезе. И това няма нищо общо с невероятната ми гостенка — @holly. Холи Уитакър промени живота ми, промени начина, по който гледам на себе си и на звяра, наречен алкохол.

Но да призная, че отново съм го допуснала в живота си… да разочаровам всички вас… усещам го дълбоко. Толкова се гордеех всеки път, когато някой ми казваше, че Холи и Аз сме го накарали да преосмисли връзката си с алкохола."

"Истината е – не знам какво правя. Знам, че се харесвам повече трезва. Знам, че съм по-продуктивна, по-здрава и се чувствам по-добре без алкохол. И съм бясна, че не мога просто да изпия коктейл със съпруга си във ваканция, без да станат 8 и да се чувствам като боклук. Омръзна ми да повръщам във вторник. Не искам да чувствам, че ми трябва шот, за да говоря с хора. Мразя, че мисълта за пиене може да ме погълне някои дни.Знам какво си мислите – Тогава просто спри! И повярвайте ми, съгласна съм.“

„Всичко, което знам, е, че връзката ми с трезвеността – и с хаоса около нея – се е променила към по-добро. Осъзнавам колко тънка е границата и къде може да ме отведе, ако ѝ позволя."

Реакциите:

Нейният съпруг, Джон Леджънд, коментира:

„Винаги се гордея с теб.“

Певицата Деми Ловато написа:

„Твоята честност и уязвимост са толкова вдъхновяващи. Научих, че не е нужно да си перфектен – важно е да вървиш напред. Гордея се с теб.“

Актрисата от White Lotus Мишел Монаган сподели:

„Много те ценя, @chrissyteigen.“

Джейми Пресли добави:

„Чувам те и се гордея с теб, приятелко. Твоята откровеност винаги е като глътка свеж въздух.“

Звездата от Vanderpump Rules Дейна Катан каза:

„О, Криси, усетих всяка дума от този пост. Подкрепям те изцяло.“