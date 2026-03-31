Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

С очният императорски пай е вкусна, бърза и икономична идея за обяд – идеалното решение, когато искате да оползотворите продуктите в хладилника.

За да приготвите този „кралски“ пай, е необходимо само да комбинирате няколко основни продукта с „остатъци“ от кухнята. Ястието е перфектно за всеки, който не обича да пилее храна, а предпочита да преобрази продуктите в напълно нова и апетитна комбинация от вкусове.

Необходими продукти:

4 яйца

300 г прясно сирене

180 г кисело мляко

150 мл олио

150 г бяло брашно

100 г царевично брашно

1 пакетче бакпулвер

150 г шунка

кисели краставички

2 червени чушки

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Отделете белтъците от жълтъците. Разбийте белтъците на гъст сняг, след което добавете към тях жълтъците, киселото мляко, сиренето и олиото. Разбъркайте всичко внимателно до пълно смесване. В отделен съд смесете двата вида брашно, солта и бакпулвера. Добавете сухите продукти към течната смес и бъркайте, докато получите хомогенно тесто. Нарежете на малки кубчета шунката, киселите краставички и чушките. Прибавете ги към тестото и разбъркайте на ръка, за да се разпределят равномерно. Намаслете тава за печене и я поръсете с малко брашно. Изсипете сместа и загладете. Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 30 минути или докато паят придобие апетитен златистокафяв загар.

Приятен апетит!