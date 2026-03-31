Любопитно

Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

За да приготвите този „кралски“ пай, е необходимо само да комбинирате няколко основни продукта с „остатъци“ от кухнята

31 март 2026, 06:43
Източник: iStock/Getty Images

С очният императорски пай е вкусна, бърза и икономична идея за обяд – идеалното решение, когато искате да оползотворите продуктите в хладилника.

За да приготвите този „кралски“ пай, е необходимо само да комбинирате няколко основни продукта с „остатъци“ от кухнята. Ястието е перфектно за всеки, който не обича да пилее храна, а предпочита да преобрази продуктите в напълно нова и апетитна комбинация от вкусове.

Необходими продукти:

  • 4 яйца
  • 300 г прясно сирене
  • 180 г кисело мляко
  • 150 мл олио
  • 150 г бяло брашно
  • 100 г царевично брашно
  • 1 пакетче бакпулвер
  • 150 г шунка
  • кисели краставички
  • 2 червени чушки
  • сол на вкус

Начин на приготвяне:

  1. Отделете белтъците от жълтъците. Разбийте белтъците на гъст сняг, след което добавете към тях жълтъците, киселото мляко, сиренето и олиото. Разбъркайте всичко внимателно до пълно смесване.
  2. В отделен съд смесете двата вида брашно, солта и бакпулвера. Добавете сухите продукти към течната смес и бъркайте, докато получите хомогенно тесто.
  3. Нарежете на малки кубчета шунката, киселите краставички и чушките. Прибавете ги към тестото и разбъркайте на ръка, за да се разпределят равномерно.
  4. Намаслете тава за печене и я поръсете с малко брашно. Изсипете сместа и загладете. Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 30 минути или докато паят придобие апетитен златистокафяв загар.

Приятен апетит!

Последвайте ни
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

Нетаняху: Изпълнихме повече от половината от военните си цели в Иран

Нетаняху: Изпълнихме повече от половината от военните си цели в Иран

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Защо кучетата обичат да носят пръчки

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 2 дни
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 2 дни
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 2 дни
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Парламентът се събира на извънредно заседание</p>

Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда

България Преди 25 минути

В дневния ред на депутатите са включени изслушвания на трима служебни министри

Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Любопитно Преди 31 минути

Учени откриват изненадващо решение за физическата форма в Космоса

Руски петролен танкер достигна Куба

Руски петролен танкер достигна Куба

Свят Преди 8 часа

Русия счита за свой дълг да се намеси

Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

Свят Преди 10 часа

Асоциацията за граждански права в Израел подаде петиция до Върховния съд на страната, изисквайки отмяна на закона

Шмигал: България подготвя енергийна помощ за Украйна

Шмигал: България подготвя енергийна помощ за Украйна

Свят Преди 10 часа

Шмигал отбеляза, че Украйна вече има успешен опит в сътрудничеството с „Уестигхаус“

Нейнски: България също беше изнудвана от Русия, така че разбира Украйна

Нейнски: България също беше изнудвана от Русия, така че разбира Украйна

Свят Преди 10 часа

Тя подчерта, че България помни времената на комунизма

Сирийски бази бяха атакувани с дронове

Сирийски бази бяха атакувани с дронове

Свят Преди 10 часа

Дамаск се опитва да остане настрани от регионалната война

Загинал и 8 ранени след стрелба в училище в Аржентина

Загинал и 8 ранени след стрелба в училище в Аржентина

Свят Преди 11 часа

Нападателят е бил задържан след стрелбата

Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за отбрана

Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за отбрана

Свят Преди 11 часа

Премиерът беше категоричен, че България ще бъде партньор на Украйна

Иран възстанови електроснабдяването в Техеран

Иран възстанови електроснабдяването в Техеран

Свят Преди 12 часа

Това става след атаки срещу енергийната инфраструктура

Украйна се извини на Финландия за атака с дронове

Украйна се извини на Финландия за атака с дронове

Свят Преди 12 часа

Финландия издигна изтребител Ф-18

НАТО прехвана иранска ракета над Турция

НАТО прехвана иранска ракета над Турция

Свят Преди 13 часа

Тя е четвъртата от началото на войната в Близкия изток

,

Хиперреалистичните кукли: Терапия за милиони или странно хоби?

Любопитно Преди 13 часа

Отвъд стряскащия им вид, „reborn“ бебетата се превръщат в глобална индустрия за 630 милиона долара, помагайки при деменция, загуба и психични травми

Историята зад тайните вокали на Памела Андерсън в „Loverboy“ на Марая Кери

Историята зад тайните вокали на Памела Андерсън в „Loverboy“ на Марая Кери

Любопитно Преди 14 часа

Памела Андерсън е тайната беквокалистка в хита „Loverboy“ на Марая Кери от 2001 г. Песента бележи труден период за певицата заради скандал със семпъл, използван от Джей Ло, и намесата на бившия ѝ съпруг Томи Мотола, но днес Марая я обожава

Момиче на 4 години почина в болница в Добрич

Момиче на 4 години почина в болница в Добрич

България Преди 14 часа

Родителите обвиняват лекари

ДПС сезира Сметната палата да провери зам.-министър на МВР

ДПС сезира Сметната палата да провери зам.-министър на МВР

България Преди 14 часа

Според партията Иван Анчев трябвало да напусне управлението на НПО до 19 март

Всичко от днес

От мрежата

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 31 март, вторник

Edna.bg

Зимна приказка през март: Кристина Нгуен се покри в планината

Edna.bg

Германия се измъчи, но постигна късна победа срещу Гана

Gong.bg

Александър Димитров: Изписаха се глупости, всеки трябва да е доволен!

Gong.bg

Скрит манастирски двор в сърцето на Рим пази бурното си минало, изписано по стените (СНИМКИ)

Nova.bg

Какво трябва да знаем за подновения конфликт между Израел и „Хизбула“ в Ливан

Nova.bg