Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

С очният императорски пай е вкусна, бърза и икономична идея за обяд – идеалното решение, когато искате да оползотворите продуктите в хладилника.
За да приготвите този „кралски“ пай, е необходимо само да комбинирате няколко основни продукта с „остатъци“ от кухнята. Ястието е перфектно за всеки, който не обича да пилее храна, а предпочита да преобрази продуктите в напълно нова и апетитна комбинация от вкусове.
Необходими продукти:
- 4 яйца
- 300 г прясно сирене
- 180 г кисело мляко
- 150 мл олио
- 150 г бяло брашно
- 100 г царевично брашно
- 1 пакетче бакпулвер
- 150 г шунка
- кисели краставички
- 2 червени чушки
- сол на вкус
Начин на приготвяне:
- Отделете белтъците от жълтъците. Разбийте белтъците на гъст сняг, след което добавете към тях жълтъците, киселото мляко, сиренето и олиото. Разбъркайте всичко внимателно до пълно смесване.
- В отделен съд смесете двата вида брашно, солта и бакпулвера. Добавете сухите продукти към течната смес и бъркайте, докато получите хомогенно тесто.
- Нарежете на малки кубчета шунката, киселите краставички и чушките. Прибавете ги към тестото и разбъркайте на ръка, за да се разпределят равномерно.
- Намаслете тава за печене и я поръсете с малко брашно. Изсипете сместа и загладете. Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 30 минути или докато паят придобие апетитен златистокафяв загар.
Приятен апетит!