Кралицата на елегантността: Никол Кидман в розово на Time Women of the Year 2025

В ъв вторник вечерта 57-годишната Никол Кидман изглеждаше ефирна в приказна розова рокля на Chloé на гала събитието Time Women of the Year 2025, което се проведе в The West Hollywood Edition в Лос Анджелис.

Елегантната ѝ визия включваше дантелена бродерия, многоетажна тюлена пола и бюстие, придаващи ѝ изтънченост и грация. Актрисата от Babygirl допълни визията си с обувки на ток Christian Louboutin, деликатно скрити под обемната рокля, и висящи обеци от La Marquise Jewellery.

Nicole Kidman at the TIME 2025 Women of the Year Gala. pic.twitter.com/eaFPJi1LmA — GoldenSeries (@series_golden) February 26, 2025

Фризьорът Крис Апълтън се погрижи за естествено разпуснатата ѝ вълнообразна коса, а гримьорът Анджела Левин ѝ придаде загадъчен опушен поглед.

По време на събитието Кидман добави към визията си черно изрязано сако с остри рамене, а по-късно се появи и с морско сако с изящна бяла дантелена яка.

Като една от почетните гости на вечерта, актрисата излезе на сцената и сподели, че първоначално ѝ е било казано, че ще направи „малък тост от масата“. След това добави с усмивка: „Но сега стоя на тази сцена без нищо подготвено.“

Въпреки това Кидман произнесе вдъхновяващ тост за надеждата, обръщайки се към присъстващите:

„Почитайте се взаимно, създавайте възможности един за друг, защитавайте се и се насърчавайте взаимно.“

„Това е, което тази зала прави тази вечер. Всички вие създавате надежда.“

Nicole Kidman looks ethereal in princess pink gown at 2025 Time Women of the Year Gala https://t.co/rvIf1w5ifX pic.twitter.com/OaeSlaYJCc — Page Six (@PageSix) February 26, 2025

Миналата седмица Кидман беше обявена за една от 13-те жени, отличени от Time, наред с Оливия Мън, Джордан Чайлс и други вдъхновяващи активисти от цял свят.

В интервю за изданието звездата от "Големи малки лъжи" сподели за натиска в Холивуд и разкри комплимента, който най-малко харесва: „Хората ми казват: ‘Ти си супержена.’ Мразя го.“

