Шокирани зрители напускат прожекцията на еротичния романс на Никол Кидман

Ш окирани зрители напускат огорчени прожекцията на новия еротичен романс на Никол Кидман Babygirl.

57-годишната холивудска актриса е в ролята на омъжената Роми, която се влюбва в младия си стажант Самюъл, изигран от 28-годишния Харис Дикинсън, и двамата започват гореща афера.

Филмът включва множество еротични сцени, включително една, в която Роми пие мляко от чинийка, а Самюел го облизва от устните ѝ. Няколко зрители останаха напълно шокирани от пикантното съдържание по време на прожекцията на филма в Сидни в понеделник вечер, като мнозина напуснаха киносалона по средата на филма.

Един от потребителите на TikTok призна, че е мислел, че това ще бъде романтична комедия и е останал зашеметен, като добави: „Хората излязоха и ние бяхме в шок през цялото време“.

Друг казва: „Съжалявам, но филмът Babygirl е отвратителен. Наистина беше гаден. Първият филм от много време насам, при който проверих времето и си казах: „По дяволите, остава още час???“. Изненадана съм, че изобщо го изгледах целия“.

