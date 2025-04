Кралят на ада: Историята на остров Клипертон, който се превърна в кошмар, за който никой не говори

П редставете си това: отдалечен тропически остров с палми и лагуна, заобиколен от кристално сините води на Тихия океан. Звучи като отлично място за релаксираща тропическа ваканция, нали?

Истината е, че този остров, известен като остров Клипертон, далеч не е бил идиличен или спокоен. Макар че сега на острова не живее никой, в началото на 20-ти век 100 мъже, жени и деца са изпратени да колонизират остров Клипертон.

Това, което се случва на това малко коралово петно насред океана, е една от най-трагичните и разтърсващи истории, която повечето хора никога не са чували. Следват брутални убийства, ръководени от тиранично чудовище, което иска да властва над всички останали.

Кой е бил този „крал“ на остров Клипертон?

Остров Клипертон

Ако никога не сте чували за остров Клипертон, не сте сами. Остров Клипертон е необитаем коралов атол, разположен в източната част на Тихия океан.

Остров Клипертон е пръстеновиден атол, обграждащ застояла сладководна лагуна, и е единственият коралов остров в източната част на Тихия океан.

В лагуната няма риба, а водата в нея се смята за еутрофна. Това означава, че водата в лагуната е силно обогатена с минерали и хранителни вещества като фосфор и азот; това често води до гъст цъфтеж на зелени водорасли.

Остров Клипертон често е описван като „остров на стърготините“.Макар това да звучи грубо, то точно описва тази гнусна купчина водорасли. Единствените растения, които могат да растат на този коралов участък, са пълзящи растения и кокосови палми.

Яркооранжевите раци Клипертон са основните обитатели на острова, заедно с морските птици. Въпреки това островът е бил желан от французи, мексиканци, американци и британци заради идеалното си стратегическо местоположение за военноморски действия и богатите запаси от гуано, което мигриращите морски птици изхвърлят на него всяка година.

Казват, че след края на дъждовния сезон през октомври остров Клипертон мирише силно на амоняк заради голямото количество екскременти на прилепи, морски птици и тюлени, които покриват целия атол. Колкото и да е отвратително, добивът на гуано е бил популярен през XIX век.

Смята се, че първоначално островът е открит през 20-те години на XV в. от испанския конкистадор Ернан Кортес или от португалския изследовател Фернандо Магелан. Който и да е бил, той го е оставил на мира, докато не е открит отново през 1711 г. от французите, които претендират за собственост върху атола.

През 1825 г. американски морски капитан на име Бенджамин Морел извършва първото регистрирано кацане на острова и докладва за растителността (или липсата на такава). Островът е преименуван на остров Клипертон в чест на британския пират и капер Джон Клипертон.

След като през 1821 г. Мексико получава независимост, островът е завладян от Испания. През 1856 г. френският император Наполеон III анексира остров Клипертон като част от френската колония Таити.

През 1892 г. САЩ предявяват претенции към остров Клипертон по силата на американския закон за островите Гуано и през 1895 г. започват да добиват гуано на острова с екипаж от 25 души. По онова време гуаното е гореща новост, невероятна тор, която всички искат.

През 1897 г. американските миньори са изселени от острова, а през 1906 г. Мексико създава военна колония и фар на острова, като официално поема контрола над него. Мексиканският президент Порфирио Диас изпраща 100 мъже, жени и деца да живеят на остров Клипертон и назначава капитан Рамон Арно за губернатор на остров Клипертон.

Арно е дезертьор от армията и е изпратен на остров Клипертон за наказание.

Ад в рая

На всеки два месеца от Мексико пристига кораб с храна и провизии и първите няколко месеца изглеждат като рай за жителите на остров Клипертон. В Мексико по това време страната преживява революция, която продължава от 1910 до 1920 г., а остров Клипертон е в безопасност и далеч от размириците в страната.

В един момент политическата ситуация в Мексико става по-сериозна и правителството забравя за своите граждани на остров Клипертон. Корабите за снабдяване, от които жителите на острова били напълно зависими, престанали да пристигат.

Капитан Арно осъзнава, че като губернатор трябва да направи всичко възможно, за да помогне на колкото се може повече от останалите жители на остров Клипертон да оцелеят колкото се може по-дълго на остров, който не може да се обработва. Малкият брой кокосови орехи, които растели на острова, се давали на жените и децата - по един кокос на седмица.

Островитяните трябвало да се хранят с яйцата на морските птици, които свивали гнезда на острова, и да ловят раците, които обитавали атола. Риболовът бил почти невъзможен, тъй като рибите плували точно отвъд острова и не били достатъчно близо, за да бъдат уловени в мрежа.

Жителите на остров Клипертон започнали да страдат от болести като скорбут и рахит поради недостиг на витамини и хората умирали от глад. Ситуацията на остров Клипертон само се влошавала.

Капитан Арно твърди, че е видял кораб на хоризонта, и заедно с останалите живи хора на острова се качва в малка лодка и тръгва към кораба. Съществуват две различни версии за това какво се е случило след това.

Първата е, че докато мъжете гребели към кораба, който капитан Арно видял, разбрали, че няма никакъв кораб. Дали Арно е халюцинирал от недохранване, или е сбъркал, нямало значение за останалите мъже в лодката. Те нападнали Арно и лодката се преобърнала; всички на борда се удавили.

Втората история е, че останалите мъже и капитан Арно се опитват да отплават към кораба в далечината, но вълните на Тихия океан са твърде силни, за да могат отслабналите мъже да се преборят с тях. Лодката се разбива в коралов риф и всички на борда загиват.

Независимо от истината, след като мъжете не успели да се върнат от морето, на острова останали само 15 жени и един мъж - пазачът на фара. Сякаш Вселената проверявала силата на островитяните, малкото парче корал било ударено от тропически бури и имало повреди по импровизираните постройки на острова.

Кралят на остров Клипертон

След смъртта на Арно пазачът на фара Викториано Алварес се обявява за „крал на остров Клипертон“ и животът на оцелелите на острова става все по-лош. Алварес е с психически отклонения и управлява с железен юмрук.

През XIX в. сред пазачите на фарове имало много случаи на лудост и самоубийства поради безкрайната самота и изискванията на работата. Лудият крал на остров Клипертон събрал всички оръжия на острова, с изключение на един пистолет за себе си, и ги хвърлил в морето.

След това обявява, че жените на острова му принадлежат и са там, за да служат на него и неговите нужди. Алварес изнасилвал жените и тийнейджърките на острова, а децата превръщал в роби, които да изпълняват заповедите му.

Жените и децата били слаби, гладни, ужасени и непрекъснато били измъчвани от краля на остров Клипертон. Когато някой не изпълнявал заповедите му, Алварес го превръщал в пример, като го пребивал до смърт или го застрелвал с пистолета си. Тази жестокост продължава три години.

Накрая нещата стигат до край, когато две от жените на острова, едната от които е вдовицата на капитан Арно - Алисия, отиват до фара. Кралят на остров Клипертон поискал присъствието им, но когато жените пристигнали, те го нападнали.

С чук и нож жените убиват Алварес и оставят останките му на брега, за да бъдат изядени от раците. Въпреки че тази победа е облекчение за малцината оцелели на острова, те все още са в неизвестност и гладуват. Докато не се случило чудо.

През 1917 г., малко след като кралят на остров Клипертон е победен, жителите на острова виждат в далечината кораб. За разлика от кораба, който капитан Арно твърди, че е видял преди години, този кораб се оказва истински.

Артилерийският кораб на американските военноморски сили „Йорктаун“ патрулирал във водите край острова и видял жените и децата на острова, който смятали за необитаем. Командирът на „Йорктаун“, Х. П. Перил, поискал да се отправи лодка, за да спаси хората на остров Клипертон, и лейтенант Р. Е. Кер и няколко мъже излезли на брега, за да отведат изтощените жени и деца обратно на кораба.

Алисия Арно разказала на екипажа на кораба какво се е случило и те били ужасени. Въпреки че лейтенант Кер пише официалния доклад за спасяването на остров Клипертон, той никога не споменава краля на остров Клипертон или неговите убийства.

Мъжете на „Йорктаун“ събират малък фонд, който да дадат на оцелелите, за да им помогнат да започнат нов живот на континента Мексико, а действията на моряците от ВМС така трогват местните жители, че се организира голямо парти за 11-те оцелели и моряците герои. Оцелелите били груби и изглеждали много по-стари, отколкото били.

Командир Перил първоначално смята, че Алисия Арно е на четиридесет години, и не вярва, когато научава, че е само на 29. Другите оцелели жени бяха по-млади от нея. Деветте години, прекарани на покрит с гуано остров, гладуващи, болни и измъчвани, се отразили значително на оцелелите.