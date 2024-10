31-годишното издирване на заровена статуя на сова във Франция най-накрая приключи

Н якъде във Франция малка статуетка на птица в полет е излязла от почвата, в която е лежала погребана повече от три десетилетия. Търсенето на златната сова, едно от най-дългогодишните търсения на съкровища в света, изглежда най-накрая е приключило, съобщи The Guardian.

„Потвърждава се потенциално печелившото откритие“, гласеше съобщение на официалната чат-линия на лова, публикувано в 6.11 ч. в четвъртък.

„Не могат да се подават повече данни. Допълнителна информация ще бъде съобщена възможно най-скоро.“

Малко повече от два часа по-късно, в 8.26 ч., се появи втори пост в платформата Discord: „Не продължавайте да копаете! Потвърждаваме, че репликата на златния бухал е била изкопана през изминалата нощ“.

The quest for the golden owl, one of the world’s longest-running treasure hunts, appears finally to be over.https://t.co/tI0ZP7sL17