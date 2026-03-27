Любопитно

Краят на една ера: Наградите „Оскар“ напускат Холивуд след почти 30 години

Церемонията сменя дома си и минава изцяло в YouTube от 2029 г. – Академията обяви 10-годишен план за пълно преобразяване на най-престижните кино награди

27 март 2026, 11:47
Източник: БТА

Н аградите "Оскар" ще напуснат Холивуд и ще се преместят в Лос Анджелис през 2029 г., предадоха Асошиейтед прес и АФП.

В годината, в която телевизионното излъчване на наградите ще премине от Ей Би Си към Ютюб, самата церемония ще се премести от дългогодишния си дом в театър "Долби" в Холивуд. Тя ще се провежда занапред в театър "Пийкок" в центъра на Лос Анджелис, който се намира на 14,5 километра от досегашната локация. 

Академията за кинематографично изкуство и наука, която присъжда "Оскар"-ите, обяви, че е сключила 10-годишно споразумение с компанията AEG (Anschutz Entertainment Group), която управлява комплекса L.A. Live, където се намира театър "Пийкок".

"За 101-вата церемония по връчването на наградите "Оскар" и след нея киноакадемията се радва да работи в тясно сътрудничество с AEG, за да превърне L.A. LIVE в идеалната сцена за нашето глобално честване на киното, както за публиката в залата, така и за киноманите по целия свят", се посочва в направеното от организацията изявление.

Това е изненадващ ход, като се има предвид, че театър "Долби" е построен от самата киноакадемия специално за дом на наградите "Оскар". Церемонията се провежда там от 2002 г.

Театър "Пийкок" се намира до Crypto.com Arena, дом на отборите "Лос Анджелис Лейкърс" и "Лос Анджелис Кингс". 

През последните години театърът е бил домакин на церемониите по връчването на наградите "Еми" и на тези по въвеждането в Залата на славата на рокендрола. 

След почти век съществуване, "Оскар"-ите, чиято аудитория едва ли ще възвърне нивото си отпреди пандемията, се опитват да се преоткрият изцяло, отбелязва АФП.
       
През декември американската киноакадемия обяви, че церемонията ще се излъчва ексклузивно по Ютюб от 2029 г., с което се слага край на десетилетия сътрудничество с американския телевизионен канал Ей Би Си.

AEG предвижда "пълна модернизация на театъра", включваща по-специално обновяване на озвучителната система и осветлението, се посочва в съобщението. Театър "Пийкок" предлага също така по-голям капацитет от този на "Долби".
       
"Гордеем се, че се присъединяваме към киноакадемията, за да преосмислим как може да изглежда церемонията по връчването на "Оскар"-ите и какви емоции може да предизвиква в бъдеще", каза Тод Голдщайн, един от ръководителите на AEG.
       
Исторически погледнато, наградите "Оскар" дебютират в Холивуд през 1929 г. в хотел "Рузвелт" на две крачки от театър "Долби". 

Това не е първият път, когато събитието се отдалечава от легендарния булевард "Холивуд" и прочутата Алея на славата, осеяна със звезди с имената на знаменитости.  
       
Церемонията за наградите "Оскар" вече е провеждана на други места в Лос Анджелис, по-специално през 30-те и 40-те години на миналия век, а след това и през 70-те и 80-те години.

 

Източник: БТА/Елена Христова    
