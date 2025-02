Анна Уинтур свали емблематичните си слънчеви очила за среща с крал Чарлз

А нна Уинтур рядко излиза без своите емблематични слънчеви очила, но за един специален повод тя беше готова да наруши традицията си.

Легендарният главен редактор на Vogue получи Ордена на почетните спътници от крал Чарлз III в Бъкингамския дворец във вторник, 4 февруари. Тя бе удостоена с тази висока чест в почестите за рождения ден на краля през 2023 г., заради заслугите си към модата, както и за филантропската си работа, включваща набиране на средства за каузи като изследването на ХИВ/СПИН и Института за костюми на Музея на изкуствата Метрополитън.

Тази почест се предоставя на хора, които са направили значителен принос в изкуствата, науката, медицината или правителството през продължителен период от време. В ордена могат да бъдат само 65 членове, като сред настоящите му членове са Елтън Джон, Пол Маккартни, Джуди Денч и Маргарет Атууд.

Уинтур, която беше удостоена с титлата дама на Ордена на Британската империя от кралица Елизабета II през 2017 г., е главен редактор на Vogue от 1988 г.

Когато Чарлз й връчи ордена, Уинтур бе без запазената си марка тъмни слънчеви очила, въпреки че изглежда, че веднага ги е сложила отново, за да позира за снимки пред двореца.

