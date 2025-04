Коя е сватбата, обявена за венчавката на XX век

Х оливудската красавица Грейс Кели и принцът на Монако Рение III обявяват годежа си на 5 януари 1956 г. – преди цели 69 години. Това е любов като от приказка, като Грейс изразява желанието си за „много деца“, а принцът описва годеницата си като „най-милото момиче на света“.

Следва бляскава сватба, първата предавана по телевизията, обявена за кралската сватба на века (XX в.) и три деца – две дъщери и син, настоящият принц на Монако – Алберт. Но нека се върнем по-назад във времето и да си припомним една от най-великите любовни истории за всички времена.

Запознанство

Съобщава се, че Грейс описва Рение като „очарователен“, когато се срещат за първи път по време на пътуването ѝ до филмовия фестивал в Кан през 1955 г. Тя е поканена да направи фотосесия в двореца на принца, за да рекламира филма си „Селското момиче“.

Сватовникът е Пиер Галант, фотограф на списание Paris-Match, който има страхотната идея да представи музата на Алфред Хичкок на принца за серия от ексклузивни снимки в Монако през 1955 г. Грейс Кели е дошла на Лазурния бряг, за да мине по червения килим на филмовия фестивал в Кан. Тя е на върха на кариерата си, след като току-що е спечелила Оскар за най-добра актриса. Наред с Ава Гарднър и Мерилин Монро, тя е една от трите най-големи женски звезди по онова време.

Представянето се състоя на 6 май 1955 г. Грейс Кели носи рокля от тафта на цветя, а фризьорът ѝ импровизира ефимерна тиара от усукани цветя. Принцът развежда гостенката си из разкошните градини, като ѝ показа своите домашни любимци: лъвове, маймуни и азиатски тигър. „Разходката продължи четиридесет и пет минути и всичко, което липсваше, беше лунната светлина“, съобщава Paris Match.

Двойката поддържа връзка в тайна, преди да прекарат два дни заедно във Филаделфия, за да се опознаят, преди предложението му. На 31 декември принц Рение поиска ръката на Грейс Кели от родителите ѝ във Филаделфия. „Когато принцът, заедно със своя американски свещеник, отец Франсис Тъкър, тръгна на първото си трансатлантическо пътуване три седмици по-рано, се говореше, че възнамерява да търси съпруга, за да гарантира, че ще има наследник на трона. Но в сърцето му изборът вече беше направен“, пише списанието по онова време.

Годеж и цели два годежни пръстена

First official portraits of Prince Rainier and Grace Kelly taken after their engagement announcement otd in 1956 💍



The stunning photos were taken at Grace's apartment in New York City in January 1956 by her friend and photographer Howell Conant 📸 pic.twitter.com/WUSvq9VRbW — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) January 5, 2022

Двойката съобщи на света щастливата новина за годежа си от семейния дом на Грейс във Филаделфия, след като принцът е прекосил Атлантика, за да ѝ предложи брак там на Коледа, след месеци на дълга кореспонденция. Бащата на Грейс, олимпийският гребец Джак Кели старши – който не одобряваше повечето от предишните ѝ партньори – каза: „Принцът е прекрасен мъж и ние сме толкова щастливи“.

Междувременно бъдещата принцеса признава: „Харесах всичко в принц Рение. Неговата простота напълно ме плени. Не мога да говоря френски, така че очевидно ще трябва да започна да вземам уроци“.

Actress Grace Kelly and Prince Rainier of Monaco appear on balcony of Miss Kelly’s mansion following announcement of their engagement in Philadelphia Jan. 5, 1956. pic.twitter.com/NIDzQ37Lmn — GRACE & FAMILY (@GRACENFAMILY) January 5, 2024

Първият от двата годежни пръстена на Грейс беше халка за вечност на Cartier, инкрустирана с рубини и диаманти – намек към националните цветове на Монако – бяло и червено. 26-годишната филмова звезда добави: „Просто не мога да повярвам. Никога не съм мислила, че това ще се сбъдне“.

32-годишният принц беше също толкова доволен от бъдещата си съпруга, добавяйки: „Моят народ ще бъде много щастлив да приеме Грейс като своя принцеса“.

Само няколко седмици след годежа им, Грейс Кели заснема последния си филм, „Висше общество“, и е помолена да носи фалшив диамантен пръстен.

The adorable Grace Kelly in High Society! That's her real engagement ring! Check out more about this film here - https://t.co/4Up2A0WQPz#gracekelly #classicmovies pic.twitter.com/qlbCzhjSiZ — Kristen of Hoofers and Honeys (@knwiniarski21) November 13, 2024

Вместо това Грейс предложи да носи своя собствен, но той не се сметна за подходящ за нейната героиня, богатата светска личност Трейси Лорд – дизайнерът на костюми искаше тя да има по-голям пръстен. Затова нейният годеник я снабдява с диамантен пръстен Cartier с 10,48 каратов изумруд.

Сватба

Worn #onthisday in 1956 by Grace Kelly for her civil wedding to Prince Rainier of Monaco. The suit of pink silk overlaid with beige lace, its floral pattern outlined with dusty pink silk floss, was designed by Helen Rose, who had costumed Kelly for four MGM films. #OTD pic.twitter.com/ZwFtrDMTzC — Worn On This Day (@WornOnThisDay) April 18, 2019

След кратък годеж двойката се жени на тиха гражданска церемония в тронната зала на Двореца на Монако на 18 април 1956 г. Но Наполеоновият кодекс на Монако изисква да се проведат две сватбени церемонии – една гражданска и една религиозна – така че на следващия ден двойката се събра в катедралата Свети Никола за служба, ръководена от епископа на Монако, Жил Барт, и гледана по телевизията от приблизително 30 милиона души.

Princess Grace of Monaco (Grace Kelly) and Prince Rainier III of Monaco on their wedding day, 19 April 1956 pic.twitter.com/LbvzJpVV3w — Shiny History Gems (@ShinyHistGems) April 21, 2024

Първата кралска сватба, излъчена по телевизията е точно тази на принц Рение III от Монако с Грейс Кели. Черно-бяло предаване на живо, гледано от 30 милиона европейски зрители от девет различни страни и в присъствието на 1800 журналисти.

Това беше сватба, която американците щяха да видят по-късно, тъй като тогава филмите бяха изпратени със самолет. „Все още нямаше сателити, така че филмите бяха запазени в края на церемонията и след това отлетяха за Съединените щати“, каза документалистът Фредерик Лоран пред La Depeche, добавяйки, че в следващите дни сватбата е била излъчена по новините и в кината.

В съответствие с очарованието, породено от връзката на двойката, церемонията се превърна в световно медийно събитие. Когато се омъжи, Грейс Кели беше на 27 години и беше на върха на холивудската си слава. Тя беше описана от медиите като идеалния човек, който да добави бляскав щрих към Монако, от който 32-годишният принц се нуждаеше, за да извади страната си от следвоенния ѝ застой.

Три дни празненства

Сватбата на принц Рение III и Грейс Кели започва на 17 април с подаръци и завършва с фолклорни празници и фойерверки. 18 април беше определен за гражданската церемония и посрещането на монегаските, след което на 19 април дойде дългоочакваната религиозна служба в катедралата. Момент, в който светът откри известната рокля, носена от актрисата, носителка на „Оскар“, известна с това, че е в челните редици на модата със стил, съчетаващ изящество и елегантност. Направена от Хелън Роуз, както съобщава Vogue France, тя е подарък от холивудското студио MGM.

„Сватбеният тоалет на Грейс Кели е семпъл, но с изящни детайли. Деликатна розова дантела, вид брюкселска иглена дантела от XIX в., която се отличава със сложни флорални мотиви, оформя корсажа, който изглежда безшевен, защото дантелените мотиви са отделени от първоначалната си основа и са събрани заедно, за да следват формата на роклята.

Самата рокля е конструирана в четири сложни части: дантелен корсаж с прикрепена долна част на корсажа, силно надиплена пола от коприна, която включва гладка долна пола, фуста с волани и вложка от дантелен шлейф“, казва уебсайтът на Филаделфийския музей на изкуството.

Творението, вдъхновило много други булки след това, е изложено там, в родния град на актрисата. „Същата дантела, украсена с перли, покрива молитвеника, обувките и украсата за глава, която е увенчана с венец от портокалов цвят. Кръглият воал е специално проектиран да не скрива известното лице на булката“.

След като присъства на церемонията, един от специалните кореспонденти на агенция Франс прес (AFP) описва мащаба на събитието: „Хорове, органът и 1100 номерирани места, гостите са заобиколени от коприна, тюл и норка. Когато свещеникът зададе най-важния въпрос първо на принц Рение и след това на принцеса Грейс, тишината беше нарушена само от шума на двигателите на камерите“, гласи статията в La Dépêche. Ще минат 25 години, докато подобно явление се случи отново със сватбата на принц Чарлз и лейди Даяна Спенсър.