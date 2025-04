Китай откри „свръхгигантско“ златно находище на стойност $83 милиарда

С поред китайските държавни медии в края на 2024 г. в Централен Китай е открито „свръхгигантско“ находище на висококачествена златна руда, съдържащо около 1000 метрични тона от благородния метал.

Стойността на откритието достига приблизително 83 милиарда долара и може да се окаже един от най-големите и доходоносни резервоари на злато, откривани някога, надхвърляйки 900-те метрични тона, които се предполага, че се намират в „майката на всички златни резерви“ - мината South Deep в Южна Африка.

Някои коментатори все още не са убедени в мащаба и осъществимостта на находището, но ако откритието се потвърди, то ще представлява голямо откритие за Китай.

Геоложкото бюро на провинция Хунан обяви откриването на 40 златни жилки на дълбочина 2 км в североизточния окръг Пиндзян в провинция Хунан.

Смята се, че само в тях има 300 метрични тона злато, а 3D моделирането показва, че допълнителни запаси могат да бъдат открити на дълбочина до 3 км.

„Много от пробитите скални ядра показват видимо злато“, казва проучвателят на Бюрото Чен Рулин по време на откритието.

