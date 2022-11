След скандалите: Ким Кардашиян и Кание Уест се помириха

Ким Кардашиян и Кание Уест общуват отново след поредица от скандали около рапъра. За това съобщи TMZ, чиито журналисти успяха да заснемат двойката по време на футболната тренировка на сина им Сейнт, пише БГНЕС.

Kim Kardashian and Kanye West appear to be back on speaking terms https://t.co/9J1uZf8Zej pic.twitter.com/ty2PLr1mot