Членовете на британското кралско семейство отидоха заедно на празнична служба.

Кралица Елизабет II, принц Филип и синовете му - принцовете Уилям и Хари и съпругите им - херцогините Кейт Мидълтън и Меган Маркъл присъстваха на коледна служба в църквата "Св. Мария Магдалина" в имението Сандрингам, Норфолк.

Въпреки слуховете, че Кейт и Меган са в лоши отношения, те показаха точно обратното.

Принц Хари и Меган, които очакват първото си дете през пролетта, сега живеят в Кенсингтънския дворец в Лондон, където живеят и принц Уилям и Кейт. Догодина обаче Хари и Меган ще се преместят в по-голям апартамент в Уиндзор, който се намира на 40 км от Кенсингтън.

На снимките се вижда, че двете вървят една до друга, говорят си и се смеят.

Кралските особи поздравиха струпалата се тълпа от хора, които не спират да ги снимат с телефоните си.

Херцогинята на Кеймбридж Кейт Мидълтън показа страхотната си форма с втален червен коледен тоалет, а бременната Меган бе избрала тъмносиня рокля и палто.

William and Kate chatting to the crowd outside Sandringham Church after the Christmas morning service, today. #Christmas #Sandringham #RoyalFamily #PrinceWilliam #katemiddleton pic.twitter.com/lyBYvgLP2w