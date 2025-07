Като от приказките: Дъщерята на Стив Джобс с пищна сватба за $6,7 млн.

27-годишната наследница на Apple и модел Ийв Джобс ще се омъжи за годеника си — олимпийския шампион по конен спорт Хари Чарлз (26 г.) — тази седмица. Грандиозната сватба ще се състои в британската провинция и ще струва впечатляващите 6,7 милиона долара. Сред гостите се очаква да присъства и вицепрезидентът на САЩ Камала Харис, близка приятелка на майката на булката, Лорън Пауъл Джобс. Музикалната легенда сър Елтън Джон ще изнесе специално изпълнение по време на тържествата.

