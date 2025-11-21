Кати Пери и Джъстин Трюдо правят важна следваща стъпка във връзката си

К ати Пери и Джъстин Трюдо правят важна следваща стъпка във връзката си, съобщават източници пред Page Six .

Според информация на People, певицата на хита „Hot N’ Cold“, на 41 години, вече „прави планове за празниците“ с новия си любим, канадския премиер Джъстин Трюдо, на 53 години.

Въпреки че двамата несъмнено са се сближили през последните месеци, източникът отбелязва, че Пери наистина „очаква с нетърпение“ края на турнето си „Lifetimes“.

🚨 | Katy Perry and Justin Trudeau are officially dating! pic.twitter.com/OWiO5Emi6Z — pop_insider 🤍🖤 (@PInsider_) October 26, 2025

„Без преувеличение, тази година беше вихрушка за нея,“ добавя вътрешният човек. „Тя дори не е имала време да обмисли живота си след турнето.“

По време на свободното си време Пери ще се фокусира върху дъщеря си Дейзи Дов Блум, която има със своя бивш годеник Орландо Блум.

„Сега тя е самотна майка и много от вниманието ѝ ще бъде върху това през следващата година,“ казва източникът.

Контактите на Пери и Трюдо не са отговорили веднага на запитвания за коментар.

‘YACHT’ IN THE ACT: Former Canadian Prime Minister Justin Trudeau and pop star Katy Perry were spotted sharing some PDA off the California coast, photos obtained by FOX News Digital show. pic.twitter.com/jlhQQCbmre — Fox News (@FoxNews) October 12, 2025

Плановете на Трюдо за празниците остават неясни, включително дали ще прекара време със своята бивша съпруга Софи Грегуар Трюдо и техните три деца – синовете Ксавие Джеймс и Хадриен Грегуар и дъщеря Ела-Грейс.

Бившата съпруга на канадския премиер проговори по-рано тази седмица за широко отразяваната връзка на Трюдо с певицата, като призна, че новината има отражение върху нея зад кулисите.

„Всички сме хора и нещата ни засягат“, сподели тя в подкаста „Arlene Is Alone“, добавяйки, че е „нормално“ да се чувства така.

„Как реагираш на нещата, е твой избор. Аз избирам да се фокусирам върху музиката, а не върху шума.“

Миналия месец Пери на практика потвърди романа си с канадския политик по време на концерт в Прага, като каза на фен, че „излиза с някого“, докато отхвърли сценично предложената им сватба.

⚡️ EXCLUSIVE: Katy Perry and Justin Trudeau were seen on a dinner date in Montreal https://t.co/rTiA6ggs2m pic.twitter.com/1ALsHga6st — TMZ (@TMZ) July 29, 2025

Двамата направиха първата си публична поява като двойка миналия месец, когато Пери празнуваше 41-ия си рожден ден в кабарето Crazy Horse в Париж.

Около същото време източник каза на Page Six, че Трюдо е на седмото небе от щастие, че излиза с поп звездата.

„Той е лудо влюбен в нея и я смята за перфектната жена“, описва близкият до двойката. „Съвпадат по всичко – политика, деца и френска кухня“.

Двамата бяха забелязани за първи път заедно през юли на вечеря в Монреал и след това през октомври по време на яхтено пътуване край бреговете на Санта Барбара, Калифорния, където се показваха публично в близост.

„Те имат искра един към друг,“ добавя източникът.