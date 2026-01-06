България

Григор Димитров започна годината с безпроблемна победа

Съперник на българина в следващия кръг ще бъде квалификантът Рафаел Колиньон от Белгия

6 януари 2026, 12:44
Григор Димитров започна годината с безпроблемна победа
Н ай-добрият български тенисист - Григор Димитров, спечели първия си мач за 2026 г. 34-годишният хасковлия надви испанеца Пабло Карено-Буста с 6:3, 6:2 за 67 минути игра в двубой от първи кръг на турнира на твърда настилка в Бризбън, Австралия от сериите ATP 250.

Григор, който е на 47-ма позиция в света, реализира 7 аса, с 3 повече от 34-годишния си съперник, а двамата си размениха по 1 двойна грешка. Карено-Буста, който заема 92-ро място в света, не успя да материализира единствената си възможност за пробив, а Димитров на свой ред записа 3 брейк точки.

Съперник на българина в следващия кръг ще бъде квалификантът Рафаел Колиньон от Белгия.

<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

