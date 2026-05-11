Скрита в гардероба: Картина, открадната от нацистки генерал, се появи след 80 години

„Портрет на младо момиче“, откраднат от еврейския колекционер Жак Гудщикер по време на Втората световна война, е намерен в Нидерландия след десетилетия в неизвестност, съобщава BBC.

Картина, открадната от нацистите от еврейски колекционер, бе открита в дома на наследници на печално известен нидерландски сътрудник на СС. Новината съобщи световноизвестният „детектив на изкуството“ Артър Бранд.

Творбата „Портрет на младо момиче“ от нидерландския художник Тоон Келдер е висяла десетилетия наред в дома на семейството на Хендрик Сейфарт. Тя е била собственост на еврейския търговец на изкуство Жак Гудщикер, който загива през 1940 г., докато бяга от нацистката инвазия в Нидерландия. Той оставя след себе си грандиозна колекция от над 1000 платна.

Тайната на бабата: „Не казвай на никого“

Случаят стига до Артър Бранд, след като с него се свързва мъж, представил се за потомък на Сейфарт. Той признал, че е „отвратен“ от факта, че семейството му е пазило заграбеното изкуство толкова дълго. Сейфарт е бил нидерландски генерал, командвал доброволчески отряд на Вафен-СС на Източния фронт, преди да бъде убит от съпротивата през 1943 г.

Когато мъжът разбрал за миналото на прадядо си, той попитал баба си за историята на картината. Възрастната жена признала:

„Купена е по време на войната. Това е плячкосано еврейско изкуство, откраднато от Гудщикер. Не може да се продаде. Не казвай на никого.“

Семейството, което сменя фамилията си след края на войната, признава за притежанието на картината, но пред нидерландските медии твърди, че не е знаело за истинския ѝ произход. По-младият наследник обаче решил да разгласи историята, вярвайки, че това е единственият начин тя да бъде върната на законните наследници.

Разследването

Артър Бранд започва собствено проучване и открива, че на гърба на картината има етикет и гравирано числото 92 върху рамката. Проверявайки архивите от търг през 1940 г., на който нацистите разпродават колекцията на Гудщикер, Бранд открива лот под номер 92 със същото заглавие.

Детективът вярва, че картината първоначално е била заграбена от Херман Гьоринг – една от най-влиятелните фигури в нацистката партия, а след това е продадена на търг на генерал Сейфарт.

„Това е най-бизарният случай в цялата ми кариера“, заяви Бранд пред BBC. „Връщал съм нацистко изкуство от Лувъра и кралски колекции, но да открия платно от прочутия Гудщикер в дома на наследниците на нидерландски СС генерал – това надминава всичко.“

Паралел с Аржентина

Случаят напомня за друг инцидент с колекцията на Гудщикер. Преди време италиански шедьовър от същата сбирка се появи на снимка в сайт за недвижими имоти в Аржентина. Портретът на Джузепе Гисланди висеше над диван в имот близо до Буенос Айрес, собственост на бивш висш нацистки чиновник. Когато обаче полицията нахлува в къщата, картината вече е била изнесена и до днес остава в неизвестност.

За разлика от случая в Южна Америка, „Портрет на младо момиче“ сега има шанс да се прибере у дома. Наследникът на Сейфарт е категоричен: „Срамувам се. Картината трябва да бъде върната на наследниците на Гудщикер.“