Камъни за милиони: Най-емблематичните годежни пръстени в Холивуд

В света на знаменитостите годежните пръстени често струват повече от едно имение.

Скорошният годеж на Джорджина Родригес с Кристиано Роналдо предизвика истински фурор – според слуховете, бляскавият пръстен струва около 5 милиона евро. Но тя далеч не е единствената знаменитост с впечатляващо бижу.

Пръстенът на Блейк Лайвли, подарен ѝ от Райън Рейнолдс, се отличава с огромен диамант в класически, но същевременно елегантен стил. Джъстин Бийбър е избрал голям овален диамант, а Карди Би носи уникален и смел дизайн, който отразява нейния неповторим стил и харизма.

От класически диаманти до смели и нестандартни форми – тези бижута не са просто аксесоари.

В нашата галерия ще откриете някои от най-забележителните и впечатляващи годежни пръстени, които красят ръцете на елита на Холивуд.