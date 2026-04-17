Какво сънуват хората точно преди да умрат, разкрива проучване

Н ово изследване разкрива, че в дните преди смъртта се появяват общи видения. Изследователи от Azienda USL–IRCCS в Реджо Емилия са анкетирали 239 италиански специалисти по палиативни грижи, доброволци в хосписи, медицински сестри и психолози относно сънищата и виденията в края на живота (ELDVs), споделяни от техни терминално болни пациенти.

Резултатите, публикувани в списание Death Studies, показват, че в последния етап от живота изплуват определени теми и образи, съобщава The Post.

Психолози разкриха тайната на кошмарите, свързани със смъртта

„Виденията в края на живота носят важен релационен потенциал“, обяснява екипът.

„Разговорът за тях позволява на пациентите да се докоснат до иначе неизказани теми чрез символен начин на изразяване, заобикаляйки пречките на рационалния език, който вместо това може да задейства защитни реакции като отричане“, съобщават от екипа.

Сънят е поредица от образи, мисли, емоции и усещания, които умът ни генерира, докато спим. Всички ние сънуваме всяка нощ. Вярва се, че сънуването ни помага да преработваме емоциите си, да съхраняваме спомени, да укрепваме невронните връзки, да намаляваме стреса, да решаваме проблеми и да мислим творчески.

Какво възрастните и децата виждат, когато умират

Ярките сънища се случват най-често по време на етапа на бързото движение на очите (REM), когато мозъкът е особено активен. Някои хора, особено жените, споделят, че са успявали да си спомнят сънищата си по-често по време на пандемията от COVID-19, което изследователите приписват на по-големия стрес, депресията и нарушенията на съня. В този смисъл може да се екстраполира, че терминалното заболяване отключва същия вид стрес и депресия, които биха могли да засилят спомена за сънищата.

Наистина, много от хората на прага на смъртта съобщават за ярки сънища, в които се събират отново с починали близки. Други преживяват видения, свързани с прага и прехода, като ярка светлина, врати и стълбища.

Какво се случва в мозъка ни, докато поемаме последния си дъх

Изследователите твърдят, че образите в съня могат да функционират като вид психологическо облекчение, а успокояващите сънища за изгубени близки по-специално могат да се разглеждат като психодуховни механизми за справяне.

„Един специалист разказа за пациентка, която сънувала съпруга си да казва: ‘Чакам те’, интерпретирайки това като знак за вътрешен мир и приемане на смъртта“, споделя екипът.

Друга пациентка си спомня сън, в който се „изкачва боса към отворена врата, изпълнена със светлина“.

Три признака, че смъртта е близо - медицинска сестра разкри тайната на последните мигове

Трети си спомнят ведри сънища, изпълнени с успокояващи символи, като „бял кон, препускащ по брега“.

Не всичко обаче е понита, тихо говорещи призраци и бяла светлина. Някои пациенти разказват за дълбоко обезпокоителни видения, като например чудовище с лицето на майка им, което ги дърпа надолу. Експертите вярват, че сънища от такова естество са знак за конфликт и отразяват страх от смъртта или от раздялата с живота.

„Мъчителните видения могат да показват неудовлетворени клинични или емоционални нужди“, казват авторите на изследването. В крайна сметка причината за тези видения остава неясна и според изследователите изисква по-нататъшно и по-задълбочено разглеждане.

Докато много проучвания са фокусирани върху виденията на хора с преживявания, близки до смъртта (NDE), това е първото академично изследване, съсредоточено върху виденията по време на сън на терминално болни.

„Въпреки тяхното разпространение и релационно значение, на виденията в края на живота все още им липсва ясно културно и клинично разбиране“, казва ръководителят на изследователския екип Елиза Рабити.

Хоспис сестра разкри 3 неща, които наблюдава преди смъртта

„Пациентите често се колебаят да ги разкрият поради страх от подигравки, осъждане или да не бъдат възприети като объркани“, допълва Рабити.

Все пак тези видения се припокриват с образите, съобщавани от оцелели след преживявания, близки до смъртта – тунели, ярки светлини, стълбища, близки хора, а понякога и космически или геометрични фигури.