Любопитно

Какво сънуват хората точно преди да умрат, разкрива проучване

Ново проучване сред терминално болни разкрива, че сънищата преди смъртта не са случайни. Пациентите често виждат стълбища, бяла светлина или починали близки, които ги чакат. Учените смятат, че тези видения са механизъм за психологическо справяне и мир

17 април 2026, 17:53
Какво сънуват хората точно преди да умрат, разкрива проучване
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Н ово изследване разкрива, че в дните преди смъртта се появяват общи видения. Изследователи от Azienda USL–IRCCS в Реджо Емилия са анкетирали 239 италиански специалисти по палиативни грижи, доброволци в хосписи, медицински сестри и психолози относно сънищата и виденията в края на живота (ELDVs), споделяни от техни терминално болни пациенти.

Резултатите, публикувани в списание Death Studies, показват, че в последния етап от живота изплуват определени теми и образи, съобщава The Post.

„Виденията в края на живота носят важен релационен потенциал“, обяснява екипът.

„Разговорът за тях позволява на пациентите да се докоснат до иначе неизказани теми чрез символен начин на изразяване, заобикаляйки пречките на рационалния език, който вместо това може да задейства защитни реакции като отричане“, съобщават от екипа. 

Сънят е поредица от образи, мисли, емоции и усещания, които умът ни генерира, докато спим. Всички ние сънуваме всяка нощ. Вярва се, че сънуването ни помага да преработваме емоциите си, да съхраняваме спомени, да укрепваме невронните връзки, да намаляваме стреса, да решаваме проблеми и да мислим творчески.

Ярките сънища се случват най-често по време на етапа на бързото движение на очите (REM), когато мозъкът е особено активен. Някои хора, особено жените, споделят, че са успявали да си спомнят сънищата си по-често по време на пандемията от COVID-19, което изследователите приписват на по-големия стрес, депресията и нарушенията на съня. В този смисъл може да се екстраполира, че терминалното заболяване отключва същия вид стрес и депресия, които биха могли да засилят спомена за сънищата.

Наистина, много от хората на прага на смъртта съобщават за ярки сънища, в които се събират отново с починали близки. Други преживяват видения, свързани с прага и прехода, като ярка светлина, врати и стълбища.

Изследователите твърдят, че образите в съня могат да функционират като вид психологическо облекчение, а успокояващите сънища за изгубени близки по-специално могат да се разглеждат като психодуховни механизми за справяне.

„Един специалист разказа за пациентка, която сънувала съпруга си да казва: ‘Чакам те’, интерпретирайки това като знак за вътрешен мир и приемане на смъртта“, споделя екипът.

Друга пациентка си спомня сън, в който се „изкачва боса към отворена врата, изпълнена със светлина“.

Трети си спомнят ведри сънища, изпълнени с успокояващи символи, като „бял кон, препускащ по брега“.

Не всичко обаче е понита, тихо говорещи призраци и бяла светлина. Някои пациенти разказват за дълбоко обезпокоителни видения, като например чудовище с лицето на майка им, което ги дърпа надолу. Експертите вярват, че сънища от такова естество са знак за конфликт и отразяват страх от смъртта или от раздялата с живота.

„Мъчителните видения могат да показват неудовлетворени клинични или емоционални нужди“, казват авторите на изследването. В крайна сметка причината за тези видения остава неясна и според изследователите изисква по-нататъшно и по-задълбочено разглеждане.

Докато много проучвания са фокусирани върху виденията на хора с преживявания, близки до смъртта (NDE), това е първото академично изследване, съсредоточено върху виденията по време на сън на терминално болни.

„Въпреки тяхното разпространение и релационно значение, на виденията в края на живота все още им липсва ясно културно и клинично разбиране“, казва ръководителят на изследователския екип Елиза Рабити.

„Пациентите често се колебаят да ги разкрият поради страх от подигравки, осъждане или да не бъдат възприети като объркани“, допълва Рабити.

Все пак тези видения се припокриват с образите, съобщавани от оцелели след преживявания, близки до смъртта – тунели, ярки светлини, стълбища, близки хора, а понякога и космически или геометрични фигури.

22 снимки
сърдечен арест
сърдечен арест
сърдечен удар
сърдечен удар
Видения в края на живота Палиативни грижи Терминално болни пациенти Сънища и видения Психологическо облекчение Починали близки Преход към смъртта Символично изразяване Обезпокоителни видения Изследване на смъртта
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

САЩ призна загубата на дрона MQ-4C Triton за $240 млн. над Ормуз, какво означава това

Свят Преди 14 минути

ВМС на САЩ признаха за „произшествие от клас А“ край бреговете на Иран. Изгубеният апарат не е просто дрон, а „летящ шпионин“, чиято цена надвишава три пъти тази на изтребител F-35

,

Мощна коалиция за Ормузкия проток: 40 държави готвят военна мисия за сигурност

Свят Преди 28 минути

Макрон и Стармър призоваха корабите, преминаващи през Ормузкия проток, да не бъдат облагани с такси

,

ООН: Над 38 000 жени и момичета са убити във войната в Газа до края на 2025 г.

Свят Преди 1 час

Регистрирани са общо 71 000 смъртни случая

