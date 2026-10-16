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Какво се случи със звездата от „Херкулес“ Кевин Сорбо и как живее днес, след като го „изгониха“ от Холивуд

Актьорът Кевин Сорбо, познат като обичания полубог от 90-те години, се оттегли от масовите холивудски продукции. В момента той се е посветил на семейния си живот и развива собствена независима компания за филми, базирани на вярата и християнските ценности

16 октомври 2026, 12:30
Какво се случи със звездата от „Херкулес“ Кевин Сорбо и как живее днес, след като го „изгониха“ от Холивуд
Кевин Сорбо   
Източник: Getty Images

О т екранен полубог до аутсайдер, Кевин Сорбо напоследък попада в заглавията повече заради напускането си на Холивуд, отколкото заради статута си на водещ актьор от 90-те години.

Кевин Сорбо се превърна в икона – или по-точно в полубога на 90-те – с ролята си в „Херкулес: Легендарните приключения“, но оттогава рядко се появява на екрана в масовите медии. Вместо това той трябваше да промени посоката си, след като по негови думи индустрията го е „изгонила“. Ето как премина кариерата му от звездния статус през 90-те и ранните му роли до семейния живот извън светлините на прожекторите и прехода му към независимите продукции, пише HELLO!

  • Звездният час с „Херкулес“

Любимият екшън сериал „Херкулес: Легендарните приключения“ се излъчва в продължение на шест сезона между 1995 и 1999 г. с Кевин Сорбо в главната роля. Когато мащехата на полубога, Хера, убива съпругата и децата му, Херкулес тръгва със своя приятел Йолай на мисия за отмъщение, която завладява публиката през втората половина на десетилетието.

Изпълнителният продуцент на шоуто Роб Тапърт обяснява: „Кевин направи своя пробив и пазарните условия предоставиха перфектната възможност за стартиране на ново шоу.“ „Херкулес“ завърши със семейно събиране и даде възможност на актьора да се насочи към нови проекти, след като вече се бе утвърдил в популярната култура.

  • Начало на кариерата

Кевин започва екранната си кариера с епизодична роля в сериала „Санта Барбара“ през 1986 г., след което се появява в поредици като „1st & Ten“ (1988), „Наздраве“ (1992), „Убийство по сценарий“ (1993) и „Комисарят“ (1993).

В началото на 90-те години той има няколко роли в пълнометражни продукции, преди за първи път да облече одеждите на Херкулес в телевизионния филм „Херкулес и амазонките“ през 1994 г. Последват още няколко телевизионни филма, сред които „Херкулес и изгубеното кралство“ и „Херкулес и огненият кръг“, преди емблематичният сериал да дебютира официално през 1995 г.

  • По-късни роли

Следващата му голяма роля в телевизията е в научнофантастичния сериал „Андромеда“, състоящ се от 110 епизода, където между 2000 и 2005 г. той играе капитан Дилън Хънт - командир на кораба „Андромеда Асцендант“ и възродител на Системната общност.

Кевин се появява също в епизоди на „Ориндж Каунти“, гостува в „Двама мъже и половина“, „Специален агент“ и „Разведен“, както и в супергеройския сериал „Супергърл“.

  • Брачен живот

Кевин среща съпругата си Сам Сорбо (с моминско име Сам Дженкинс) през 1996 г. на снимачната площадка на популярния си сериал „Херкулес: Легендарните приключения“. Тя гостува в ролята на принцеса и участва заедно с него в епизоди като „Принц Херкулес“.

Според историята актьорът предложил на бъдещата си съпруга да репетират сцена с целувка, а Сам му дала ментов бонбон. Шест месеца след първата си среща двамата се сгодяват, а на 5 януари 1998 г. сключват брак.

  • Семейство и деца

Кевин и съпругата му Сам имат три деца: син Брейдън Купър (роден през 2001 г.), син Шейн Хаакен (роден около 2004 г.) и дъщеря Октавия Флин (родена през 2005 г.).

Най-големият му син Брейдън работи като актьор в няколко от проектите на баща си, включително „Let There Be Light“ и „Miracle in East Texas“. Брейдън сключи брак на 9 август 2026 г.

  • Разривът с Холивуд

Въпреки че беше сред най-големите звезди през 90-те години, Кевин заяви пред списание „Premier Christianity“, че Холивуд го е „изгонил преди около десет години“. В интервю за „Fox News Digital“ той сподели: „Беше ми тъжно. Моят мениджър и агентът ми, с които работех от толкова много години, ми казаха, че повече не могат да ми намират работа и да работят с мен, защото съм християнин и консерватор.“

Оттогава Кевин и съпругата му създадоха собствена продуцентска компания – „Sorbo Studios“, която е фокусирана върху семейно забавление, основано на християнските ценности. С нея те продуцират филми като „Let There Be Light“ и „Miracle in East Texas“.

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