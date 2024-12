Какво се е случило на този ден в историята

Н а 15 декември 1832 г. е роден френският инженер Александър Густав Айфел. Известен е с проектирането на Айфеловата кула и на носещата конструкция на Статуята на свободата в Ню Йорк.

Айфел създава инженерна компания на свое име и скоро след това в Париж започва реализацията на една гигантска статуя, дело на френския скулптор Огюст Бартолди. Тя

трябва да символизира приятелството между френската и американската републики.

Поводът е 100-годишнината от създаването на САЩ. Точно тогава изпълнителят на вътрешната конструкция, Виоле льо Дюк, умира. Бартолди кани Айфел да поеме престижния обект.

Структурата е изработена от ковано желязо и мед в работилницата на Айфел край Париж. Американците посрещат френския подарък с артилерийски залпове и заря. Монтажът е реализиран от френски работници и инженери върху цокъл, приготвен от американците. Точността и издръжливостта на конструкцията се оказват безупречни.

Айфел получава световна известност с построената в Париж за изложението през 1889 г. кула

(точно 100 години след падането на Бастилията през 1789 г.), която е сред най-забележителните технически съоръжения на XIX в.

Айфеловата кула е издигната на Марсово поле, срещу Йенския мост. С височината си от 300 м тя е почти 2 пъти по-висока от най-високите сгради в света по това време – (Хеопсова пирамида (137 m), Кьолнска катедрала (156 m), Улмска катедрала (161 m) и др. Кулата е изградена изцяло от желязо и се състои от 3 етажа. Интересът, който поражда, се превръща в триумф. Самият Айфел не крие гордостта си: „Аз дадох на френското знаме най-високата мачта в света!“ – казва той.

Седящият бик

През 1890 г. на 15 декември умира индианският вожд Седящият бик. Той е вожд и шаман от племето Хункпапа Лакота. Роден е около 1831 г. в близост до Гранд Ривър в Южна Дакота и е убит през 1890 г. от индианската полиция в резервата Стендинг Рок по време на опит да бъде арестуван, за да му бъде попречено да подкрепи движението на Танца на духовете. Това движение проповядва вярването, че мъртвите членове на племената ще се съживят и бледоликите хора ще изчезнат.

Джон Пол Гети III

In 1973, J. Paul Getty's grandson, John Paul Getty III, was kidnapped, and Getty initially refused to pay the ransom



When the kidnappers sent him a package with his grandson's severed ear, Getty eventually agreed to pay a reduced ransom and loan the remaining funds to his son pic.twitter.com/gXZCvwJDzh