Как звездите зад Океана отпразнуваха 4 юли (СНИМКИ)

Н ационалният празник на САЩ, 4 юли, бе повод за гордост и за много от популярните личности на Америка.

Макар и с различни виждания за това кой как да прекара специалния ден, редица звезди от света на шоубизнеса зад Океана като Линдзи Лоуън, Марк Уолбърг, Дженифър Лопес и др. отбелязаха повода и споделиха мигове от него в профилите си в социалните мрежи.

Дженифър Лопес



Поп дивата отново заложи на разкошния си глас и патриотичната нотка с изпълнение на специална песен за всички американци.

Pitbull



Рапърът сподели в профила си в Instagram патриотично послание: "Празнувайте своята независимост, защото тя е безценна, а свободата е най-добрият подарък, който можете да получите някога. Аз изживявам американската мечта".

Кристен Бел и Дакс Шепърд



Холивудската двойка се впусна в празнично танцово парти и написа: "Въпреки че има много начини, по които можем да се подобрим, това остава най-доброто място, на което да работим усилено и да виждаме резултати. Вечно сме благодарни на онези, които се бориха за тази демокрация. Честит 4 юли".

Лиан Раймс



Популярната изпълнителка отбеляза празника, като сподели сцената с Army Field Band и Soldier Chorus за патриотично изпълнение във Филаделфия.

Кели Озбърн и Сид Уилсън



Дъщерята на Ози Озбърн и съпругът й, музикантът Сид Уилсън, заедно със сина им Сидни се премениха в тоалети изцяло в цветовете на американското знаме - червено, бяло и синьо.

Елизабет Банкс



Холивудската звезда публикува любопитно видео, в което звучеше Party in the USA, а тя самата бе пременена в патриотичен бански костюм.

Марк Уолбърг



Колегата й Марк Уолбърг, някога известен и като рапъра Марки Марк, пусна семеен кадър, заобиколен от голямото си семейство, с който "пожела на своите сънародници американци щастлив и безопасен 4 юли".

Кати Пери



Поп дивата се премени в атрактивна версия на популярния поп арт кадър "Rosie the Riveter - We can Do It" (културен символ и признак на икономическата мощ на САЩ), естествено, с патриотрична и доста сексапилна визия.

Линдзи Лоуън

Някогашното дете-чудо на американското кино и телевизия Линдзи Лоуън облече изискано празнично облекло и пожела на всичките си почитатели "Честит 4 юли".

Хилари Рода



Моделът публикува снимка с малкия си син Наш, на която двамата се наслаждават на сладки изкушения на плажа в Малибу, докато зад гърба им се вее американското знаме.

