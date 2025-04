Шупет: Как котката на Карл Лагерфелд харчи наследството си от милиони

Д ори след като светът изгуби един от най-влиятелните модни дизайнери – Карл Лагерфелд – неговата най-обожавана спътница, бирманската котка Шупет, продължава да живее в разкош, достоен за кралска особа. Пухкавата муза, вдъхновявала колекции и кампании, не просто остана в светлината на прожекторите – тя продължава да царува над света на лукса, капризите и... порцелановите купички и чанти Louis Vuitton, пише People.

В ексклузивно интервю за Hello!, бившата икономка на Лагерфелд, Франсоаз Касоте, споделя подробности за разглезения начин на живот на бирманската котка, който не е нарушен след смъртта на легендарния ѝ собственик.

За Шупет, която тази година ще навърши 14 години, се грижи и живее с Касоте, нейния съпруг и децата им, заедно със спасителна котка на име Сиана, в парижки апартамент. Грижите на Касоте надхвърлят стандартните занимания с храна и игри. Бившата домакиня се грижи и за бизнес начинанията на котката, включително за работния ѝ график.

Котката има впечатляваща кариера на модел и е работила с модели от „А“ класа, сред които Кендъл Дженър, Наоми Кембъл и Жизел Бюндхен.

„Ние сме много селективни по отношение на снимките, които правим. Шупет винаги е имала характер на принцеса. И за съжаление, с напредването на възрастта той не става по-добър!“, казва Касоте пред Hello!.

Говори се, че Лагерфелд е оставил голяма част, ако не и цялото си състояние от близо 300 млн. долара на Шупет – въпреки че няма потвърждение за конкретна сума в долари. Разбира се, наследството ѝ е доста по-голямо от милионите и включва приходите от успешната ѝ кариера.

