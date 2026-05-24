Как една от най-опасните супи в света се превърна в кулинарен хит

В епизод на „Семейство Симпсън“ от 1991 г. Хоумър отива в японски ресторант и яде фугу – прословутата отровна риба балон (пуфер). Убеден, че му остават броени часове живот, той трескаво започва да задрасква точки от списъка си с желания. Има обаче една уловка: умелият готвач е успял да премахне цялата отрова, така че Хоумър е напълно добре и трябва да продължи да живее живота си, пише CNN.

Въпреки щастливия край на екрана, рибата балон все още има опасна репутация в реалния свят.

Да, тя е силно токсична. Дори минимално количество от съдържащия се в нея тетродотоксин може да бъде смъртоносно. Рибата обаче може да се приготви по начин, който гарантира пълна безопасност. В Пусан – втория по големина град в Южна Корея и основна крайбрежна дестинация – ресторантите за риба балон изобилстват.

Докато морските дарове са на почит в цялата страна, тази риба е истинският специалитет на Пусан. Местните рибари отдавна я ловят с лекота в околните води, а крайбрежният квартал Мипо е известен сред местните като „Селото на рибата балон“. Няколко от тези ресторанти вече са признати и от Michelin, след като кулинарният гид дебютира в Пусан през 2024 г.

Готвачите, които обработват опасния деликатес, преминават през специално обучение и строг изпит, преди да получат лиценз от държавния орган. По-неспокойните клиенти винаги могат да поискат да видят тези сертификати – те обикновено висят на стената в ресторанта като доказателство, че гостите са в сигурни ръце.

Супа със скандална нотка

Един от най-известните ресторанти в града е „Чоуон Бокгук“ („бокгук“ на корейски означава супа от риба балон). Въпреки че се помещава в невзрачна тухлена сграда на обикновена странична улица, той се радва на огромен престиж: неговият основател Ким Донг-сик е първият лицензиран готвач за този вид риба в Пусан.

По време на обяд посетителите могат да поръчат фиксирано меню, в което рибата е звездата на традиционна супа. Богатият бульон съдържа зеленчуци като бобени кълнове, бяла ряпа и воден магданоз, а като предястие се сервират панирани хапки от рибата. Ястието върви в комплект с банчан – традиционните корейски гарнитури, които включват два вида кимчи, воден спанак и ориз. Най-достъпното от тези менюта струва 18 000 вона (около 12 долара).

Репутацията на „Чоуон Бокгук“ обаче далеч надхвърля кулинарния му списък. Попитайте който и да е местен жител и той веднага ще ви разкаже, че мястото е било в епицентъра на голям политически скандал преди десетилетия.

През 1992 г. група високопоставени служители от Пусан, включително кметът на града и началникът на полицията, вечерят в ресторанта. Без знанието на гостите и на собствениците, заведението е било подслушвано.

Това се оказва класически случай на политически шпионаж. Представители на Обединената народна партия подслушват своите съперници от Демократическата либерална партия, докато те кроят планове за оказване на влияние върху предстоящите президентски избори.

Записите изтичат в публичното пространство като бомба само три дни преди вота. „Инцидентът Чоуон Бокгук“ води до знаково съдебно дело, в което – по ирония на съдбата – членовете на Партията на обединението са осъдени за незаконно проникване в чужда собственост заради поставянето на „бръмбарите“.

Днес „Чоуон Бокгук“ е за Пусан това, което е „Уотъргейт“ за Вашингтон. В наши дни ресторантът предпочита да не привлича излишно внимание и оставя храната да говори сама за себе си. Мястото е изключително популярно за обяд в делничните дни, а на малкия паркинг отпред специален служител непрекъснато помага на пристигащите коли да маневрират.

„Усещане за комфортна красота“

Консумацията на риба балон има дълбоки корени в Южна Корея. Тя е била специален деликатес за кралския двор по време на династията Чосон (последната корейска династия, управлявала от XIV до началото на XX век). Корейският кулинарен историк Пак Сун-бе обаче смята, че тя се е ядяла много преди това.

Въпреки честото твърдение, че културата на приготвяне на фугу е пренесена в Южна Корея от Япония, Пак – който е и главен готвач в сеулския ресторант и хранителна лаборатория Onjium – не е съгласен.

„Кулинарната култура винаги е била въпрос на обмен“, казва той. „Самата корейска кухня е много разнообразна. Вместо да следва строги правила, тя се развива чрез преливане на различни стилове. Япония е склонна да стандартизира и систематизира кулинарните си правила, като всички ги спазват стриктно. В Корея нещата са по-свободни. Нашата цел е да изразим философията в рамките на тази кулинарна асиметрия. В крайна сметка търсим усещане за комфортна красота.“

Южна Корея, Япония и Китай споделят вековна история в консумацията на риба балон. И да – по пътя на експериментите много хора са изгубили живота си, докато човечеството е установявало кои части са отровни. В резултат на това някои семейства и до днес забраняват на близките си да я опитват, а предразсъдъците остават живи.

Една от най-токсичните части на рибата са очите ѝ. Обучените професионалисти ги отстраняват изцяло, заедно с костите и повечето вътрешни органи. Тъй като кръвта на рибата също съдържа следи от отрова, тя трябва да се измие изключително прецизно. Кожата, от друга страна, е напълно безопасна, счита се за един от най-вкусните деликатеси и е изключително богата на колаген.

„Комбинацията от бобени кълнове и риба балон създава освежаващ, чист вкус, поради което супата често се яде като лек срещу махмурлук“, обяснява Пак. „Когато се приготви на супа, ястието става по-обилно, а плътната текстура на рибата е идеална за този метод на готвене. Освен това има успокояващ ефект върху стомаха.“

Стегнатото месо на рибата я прави перфектна и за булгоги – популярно корейско ястие на скара с мариновано месо.

„Филетата се нарязват на тънки слайсове, овалват се в нишесте и се потапят за кратко в студена вода. Това създава деликатен външен слой при термична обработка, докато вътрешността остава крехка и сочна“, добавя кулинарят. Други заведения предлагат рибата в суров вид като сашими или под формата на специално желирано предястие.

Популярността на деликатеса и непреходният страх от натравяне доведоха до появата на нова вълна от специализирани рибни ферми. Тяхната цел е изцяло да елиминират риска.

Тъй като токсичността на рибата зависи изцяло от нейната диета, отглеждането ѝ със строго контролирана храна без наличие на тетродотоксин свежда вероятността от натравяне до нула. Днес почти всяка риба балон в менютата на ресторантите в Пусан е отгледана във ферма, а не е уловена в дивата природа.

За шеф Пак обаче привлекателността на корейския бокгук е нещо много повече от културни митове. На въпроса защо е посветил повече от две десетилетия на проучването и приготвянето на тази риба, той просто свива рамене и отговаря: „Има само една причина: вкусна е.“

Пусан във възход

Не очаквайте ресторанти като „Чоуон Бокгук“ още дълго да останат пазена местна тайна.

„Вътрешната магия на Пусан се крие в автентичния му, суров морски характер, съчетан с причудлив артистичен дух“, споделя Рейчъл О'Лиъри, старши дизайнер на пътувания в Jacada Travel.

О'Лиъри е живяла в Южна Корея няколко години и днес разработва ексклузивни туристически маршрути. Тя отбелязва, че с лавинообразното нарастване на интереса към Южна Корея, чужденците вече искат да излязат извън пределите на столицата Сеул. Пусан, със своя перфектен плажен климат, лежерна атмосфера и изобилие от свежа морска храна, е съвсем естествен избор.

Освен посещение на местните ресторанти, О'Лиъри горещо препоръчва на клиентите си да разгледат и емблематичните рибни пазари в града. Най-големият и известен сред тях е пазарът „Джагалчи“ в модерния квартал Нампо. Там посетителите могат сами да изберат жива риба или морски дарове директно от аквариумите, след което да се качат на горния етаж, където готвачите ги приготвят по тяхна поръчка пред очите им.