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Как да спортуваме безопасно в горещините, без да застрашаваме здравето си

Високите температури и горещите вълни правят физическата активност на открито истинско предизвикателство. Ето няколко научно потвърдени съвета как да продължим да се движим безопасно, без да натоварваме сърцето си в горещините

20 август 2026, 11:39
Как да спортуваме безопасно в горещините, без да застрашаваме здравето си
Източник: iStock

Р екордните температури и горещите вълни поставят под сериозен риск не само комфорта ни, но и дългосрочното ни здраве. Учените предупреждават, че екстремното време кара все повече хора да се отказват от физическата си активност, което носи сериозни последващи рискове за организма, съобщава BBC.

Да тренираш или дори просто да се движиш активно в жегата е истинско предизвикателство. Неслучайно дори на най-големите футболни форуми в света вече се въвеждат задължителни паузи за хидратация по средата на всяко полувреме. Тичането или спортът на открито при високи температури обаче може да бъде не просто неприятен, а и пряко опасен поради риск от топлинен удар.

Експертите по епидемиология предупреждават, че ако всеки път спираме да се движим, когато ни се стори прекалено горещо, заседналият начин на живот ще увеличи риска от хронични заболявания и ранна смъртност в световен мащаб през следващите десетилетия.

Защо се уморяваме много по-бързо в жегата?

Когато тренирате, мускулите ви се съкращават и генерират топлина. Тялото се опитва да се охлади чрез изпотяване и насочване на повече кръв към повърхността на кожата.

Това обаче създава сериозен конфликт в организма: същата тази кръв е необходима за пренасянето на кислород до мускулите. Кожата буквално „краде“ от кислорода за мускулите, за да ви охлади. Резултатът е бърза умора, замайване и допълнително натоварване върху сърцето.

Как да останем активни, без да излагаме здравето си на риск? Ето няколко научно доказани стратегии:

1. Променете часа на тренировка

Най-простата и ефективна стъпка е да преместите физическата си активност в по-хладните часове – рано сутрин или късно вечер. Избирайте сенчести маршрути. Разликата между температурата на въздуха на сянка и тази на пряко слънце може да достигне между 12 и 15 градуса!

2. Следете влажността на въздуха

Влажността играе ключова роля. Основният начин, по който тялото се охлажда, е чрез изпаряването на потта от кожата. При висока влажност въздухът е наситен с влага и изпарението се затруднява, което прави тренировката много по-опасна.

3. Намалете интензивността и продължителността

В горещите дни съкратете времето за спорт и правете по-чести почивки. По-кратка сутрешна разходка или леки упражнения на климатик у дома са много по-разумен избор от стриктното спазване на тежките фитнес програми.

4. Охлаждайте се правилно

Въпреки че ледените компреси изглеждат привлекателни, те покриват твърде малка площ от тялото. Много по-ефективен метод е потопяването на ръцете и предмишниците в студена вода или поливането с хладка вода. Когато водата се изпарява от кожата ви, тя върши работата на потта, освобождавайки кръвния поток да пренася кислород към мускулите.

5. „Предварително охлаждане“

Пиенето на ледена вода или фрапе/ледена скрежина преди излизане намалява вътрешната телесна температура. Това ви осигурява по-голям „буфер“, преди условията да станат опасни за организма.

6. Дайте време на тялото си да се адаптира

Постепенното увеличаване на натоварването в жегата помага на тялото да се аклиматизира. След 7 до 14 дни редовни (но умерени) движения в по-топло време, обемът на кръвната плазма се увеличава, а тялото започва да се изпотява по-ефективно.

Кога задължително трябва да спрете?

Дори професионалните спортисти са застрашени от топлинно изтощение, тъй като са свикнали да стигат до пределите на възможностите си.

Слушайте тялото си: Основната ви защита е навременното намаляване на темпото. Ако изпитате симптоми като замайване, гадене, необичайна отпадналост или сърцебиене, спрете тренировката незабавно, намерете сянка или климатизирано помещение и се охладете.

Източник: BBC    
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