Музикант се оплака, че са го помислили за луд, след като не повярвали, че е известен певец

В окалистът на Four Tops Александър Морис иска обезщетение от болница Ascension Macomb-Oakland Hospital в Детройт в размер на повече от $75 000, след като твърди, че персоналът го е подложил на расов профил и дискриминация.

Той заяви, че в болницата са му сложили усмирителна риза и са му назначили психологически преглед, след като отказали да повярват, че е част от световноизвестната група.

Александър Морис е настоящият вокалист на легендарната група, след като се присъедини към нея през 2019 г.

След като през април миналата година получава проблеми с гръдния кош и дишането, той отива за помощ в болница Ascension Macomb-Oakland Hospital в Уорън, Детройт.

Той обаче твърди, че персоналът в болницата отказал да повярва, че наистина е известният певец, а вместо това го помислили за психично болен.

Оттогава Морис е завел дело срещу болницата, като твърди, че има расова дискриминация и други неправомерни действия, след като персоналът, според него, го е поставил в усмирителна риза и му е наредил психологически преглед.

Според федералния иск, подаден в Източния окръг на Мичиган, 53-годишният мъж е отишъл в болницата с "ясни симптоми на сърдечен дистрес" и е бил поставен на кислород.

Морис обаче информирал медицинската сестра и охранителя в спешното отделение, че е част от известния вокален квартет, тъй като се опасявал за сигурността си от евентуални преследвачи или фенове, но те не му повярвали.

Вместо това лекарят наредил психологическа оценка и той бил ограничен в продължение на поне час и половина, се казва в иска.

В изявление, публикувано от адвокатите му, Морис казва: "Беше ужасяващо преживяване да се намирам в средата на спешна медицинска помощ, да ми бъдат поставени ограничителни средства, да ми бъде изключен кислородът, да ми бъдат взети личните вещи и да не получа никаква помощ от лекарите и сестрите заради цвета на кожата си.

"Профилирането на расова основа едва не ми коства живота."

В иска се добавя, че Морис е имал "значителна известна история на сърдечно заболяване" и предполагаемата расова дискриминация е забавила болничното му лечение.

В него се твърди също така, че Морис е бил пренебрегнат, когато е казал на персонала, че му е трудно да диша, и е поискал да му бъде върнат кислородът, както и когато е поискал да му бъдат върнати вещите, за да може да потърси лечение в друга болница.

Объркването се изяснило едва когато съпругата на Морис пристигнала и видяла какво се случва, се казва в иска.

След като тя казала на служителите по сигурността, че Морис наистина е известен певец, една медицинска сестра отишла при него и той ѝ показал видеозапис от изпълнението му на наградите "Грами", се казва в иска. Едва тогава, според исковата молба, усмирителната му риза е била свалена.

В него се добавя, че болницата е предложила на Морис подаръчна карта за 25 долара като извинение - но той е отказал да я приеме.

Сега Морис иска обезщетение от над 75 000 щатски долара по време на съдебен процес със съдебни заседатели.

Групата Four Tops стартира през 50-те години на миналия век и има хитове като Baby, I Need Your Loving, I Can't Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch) и It's The Same Old Song.

Оттогава те са включени в Залата на славата на рокендрола и през годините са имали променящ се състав.

В изявлението си болницата съобщи: "Оставаме ангажирани да зачитаме човешкото достойнство и да действаме с почтеност и състрадание към всички хора и обществото.

"Ние не одобряваме расовата дискриминация от какъвто и да е вид. Няма да коментираме висящи съдебни спорове".

