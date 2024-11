„Измамих… Съжалявам за това“: Политикът, умрял два пъти

К огато дрехите на Джон Стоунхаус бяха открити на купчина в Маями Бийч на 20 ноември 1974 г., много хора предположиха, че британският член на парламента се е удавил по време на плуване – докато не се появи жив и здрав в Австралия на Бъдни вечер.

Тази история разглежда по-странната от измислицата, това е историята за човека, умрял два пъти.

Когато Джон Стоунхаус замисля плана си да изчезне напълно, той се е забъркал в много проблеми.

Политическата му кариера е в застой, съмнителните му бизнес сделки го изправят пред финансова разруха, обвинен е, че е комунистически шпионин, и има извънбрачна връзка със секретарката си.

По начина, заимстван от романа на Фредерик Форсайт „Денят на чакала“, Стоунхаус краде самоличността на двама мъртъвци. През ноември 1974 г. той пътува по работа до Маями, където изчезва, след което се качва на друг самолет за Австралия. Измамата продължила малко повече от месец. Именно британският аристократ лорд Лукан, друг печално известен беглец, изчезнал по същото време, неволно ще го доведе до залавянето му в Австралия.

А как Стоунхаус обяснява действията си? През януари 1975 г. британският член на парламента настоява пред Би Би Си, че е бил на „опознавателна обиколка не само по отношение на географията, но и на вътрешната същност на едно политическо животно“.

За британската общественост в края на 60-те години на миналия век той трябва да е изглеждал като човек, който има всичко. Генерален пощенски директор на 43-годишна възраст, с бляскава съпруга и три деца, за него се говори като за бъдещ министър-председател от лейбъристите. Той е човекът, който контролира въвеждането на марките от първа и втора класа, но за политическата му кариера тази роля не е била толкова добра, колкото е била.

Историята започва да се разплита, когато през 1969 г. дезертьор от комунистическа Чехословакия заявява, че страната е вербувала депутата като информатор. Стоунхаус протестира срещу невинността си пред министър-председателя Харолд Уилсън, който му вярва. Подобни твърдения са широко разпространени по време на Студената война, но политическата репутация на Стоунхаус е накърнена. Когато Лейбъристката партия губи парламентарните избори през 1970 г., Стоунхаус няма място в първата скамейка на опозицията. Разочарован, той решава да посвети повече време на лондонските си бизнес интереси - предимно експортни услуги, които е развил благодарение на международните си връзки.

През 1971 г. борбата на Бангладеш за независимост от Пакистан вдъхва на Стоунхаус нов ентусиазъм. Той се ангажира емоционално с каузата на бенгалците и става толкова позната и симпатична фигура, че след края на войната е обявен за гражданин на новата държава в знак на уважение. Това е само началото.

'I have been deceiving you… I'm sorry about that': The British politician who was caught faking his own death https://t.co/PZ7gNA95Ym via @BBC_Culture — Greg McKevitt (@grzegster) November 18, 2024

"Чувала съм някои необикновени слухове и всички те толкова много се разминават с личността на съпруга ми, че просто не си струва да им се отговаря", казва Барбара Стоунхаус

Той е помолен да помогне за създаването на British Bangladesh Trust - банка, която да предоставя услуги на бенгалците във Великобритания. По-късно обаче начинът, по който банката е управлявана, предизвиква критични коментари в неделен вестник и привлича следователи от отдела за измами и Министерството на търговията и промишлеността в Лондон. Лошата реклама и тези официални разследвания отблъскват голяма част от поддръжниците на банката, което кара Стоунхаус да изпадне в дълбока депресия и да почувства, че губи и уважението на колегите си депутати.

Той измисля план, за да избяга от всичко това. Първо, фалшифицира молба за паспорт на името на Джоузеф Артър Маркъм, работник в леярна, който наскоро е починал в избирателния му район Уолсол, в английския Уест Мидландс. С тази нова самоличност той се превръща в консултант по износа, който пътува по света и има банкови сметки в Лондон, Швейцария и Мелбърн. След това създава друга самоличност на името на Доналд Клайв Милдон, който също е починал в Уолсол. За да подпомогне финансирането на този нов живот, Стоунхаус превежда големи суми пари в брой от бизнеса си в редица банкови сметки.

Welby seems to have some parallel with John Stonehouse. If he's an honourable man he should, like JS, vanish quietly to atone by devoting himself to private acts of charity. pic.twitter.com/SlYL0bnsWb — Donald Judge (@DonaldJudge) November 13, 2024

"Разделена личност"

На 20 ноември 1974 г. Стоунхаус изчезва, докато, изглежда, плува в морето в Маями, Флорида. От 49-годишния мъж нямало никаква следа, освен купчината дрехи, които оставил на плажа. Дали го е отнесъл океанът? Дали е бил убит и поставен в бетонен блок, намерен близо до Маями Бийч? Дали е бил отвлечен?

Съпругата му Барбара не се съмняваше, че е имало трагичен инцидент. Тя каза пред BBC News: „Чувала съм някои необикновени слухове и всички те са толкова нехарактерни за личността на съпруга ми, че просто не си струва да им се отговаря или да се мисли за тях. Убедена съм, че става дума за нещастен случай при удавяне. Всички доказателства, с които разполагаме, сочат, че той се е удавил.“

В Лондон полицията има свои собствени подозрения. Шийла Бъкли, 28-годишната секретарка на Стоунхаус и негова тайна приятелка, продължавала да настоява пред приятели, че той е мъртъв, но знаела истинската история: някои от дрехите ѝ били опаковани в куфар и изпратени в Австралия преди месец, имала трансатлантически телефонни разговори с него, а също така му била изпращала полукодирани писма чрез една от двете му австралийски банки. Именно наличието на тези две банкови сметки на различни имена - Маркъм и Милдон - в крайна сметка насочва полицията в Мелбърн по следите му. По това време те издирват скандално известния изчезнал пиар лорд Лукан, който по стечение на обстоятелствата изчезва на 8 ноември, след като убива бавачката на децата си. Първоначално полицията смята, че изисканият англичанин, забелязан да подписва съмнителни чекове, може да е той.

Докато изчезването на Лукан продължава да вълнува полицията вече 50 години, мистерията в Стоунхаус продължава малко повече от месец. В навечерието на Коледа Стоунхаус трябва да признае истинската си самоличност. По-късно в полицейското управление в Мелбърн той попитал дали може да се обади на съпругата си във Великобритания. Макар тогава да не осъзнавал, телефонният разговор, в който й направил бомбастичното си разкритие, бил записан.

Той казва: „Здравей, скъпа. Ами, те са взели фалшивата самоличност тук. От всичко това ще разбереш, че съм те измамил. Съжалявам за това, но в известен смисъл се радвам, че всичко е приключило“.

В продължение на няколко дни Стоунхаус е държан в център за задържане, преди към него в Австралия да се присъедини семейството му, а по-късно и приятелката му.

Месец след повторната си поява той дава интервю на Боб Френд, кореспондент на Би Би Си в Австралия. Обвинява действията си, че е развил „раздвоение на личността, като новата личност е дала възможност за освобождаване на старата, която е била подложена на значителен стрес и напрежение“. Запитан как е могъл да подложи жена си и семейството си на такива мъки, той отговори: „Опитвах се - като изчезвах - да улесня живота им... като отнемах част от напрежението, което им давах от старата си личност“.

24 December 1974. Former Labour minister, John Stonehouse (aged 48), was found in Australia. He had faked his own death to claim life insurance, and used a false passport in the name of Joseph Markham, a dead member of his parliamentary constituency, to enter the country. pic.twitter.com/BeeSi6WHNh — Frank McDonough (@FXMC1957) December 24, 2023

Стоунхаус все още беше депутат, но отхвърли всяко предложение, че трябва да се откаже от депутатската си заплата, докато е на 19 300 км от избирателния си район.

"Много членове на парламента ходят на посещения в чужбина и правят опознавателни обиколки. Аз правих опознавателна обиколка не само от гледна точка на географията, но и на вътрешната същност на едно политическо животно. Тази обиколка може да бъде много интересна и, боже мой, мисля, че напълно оправдава заплатата на един депутат, ако успея да разкажа за преживяното. Смятам, че членът на парламента, както и всеки друг, който работи нещо друго, има право на известно внимание през периода, когато има някакво заболяване“, споделя той.

Умираш само два пъти

В продължение на седем месеца Стоунхаус се опитва да остане в Австралия, но в крайна сметка е депортиран и ескортиран обратно у дома от детективи на Скотланд Ярд. През август 1976 г., след маратонски 68-дневен съдебен процес по обвинения, свързани с провалените му бизнеси, той е осъден на седем години затвор за кражба, измама и заблуда. Излиза от затвора три години по-късно, докато се възстановява от операция на отворено сърце, тъй като по време на престоя си в затвора е претърпял три сърдечни пристъпа.

Съпругата му се развежда с него през 1978 г., а три години по-късно той се жени за Бъкли, бившата си секретарка. Умира за втори път през 1988 г. - и този път наистина. Три седмици по-рано 62-годишният мъж припада, точно преди да се появи в телевизионно предаване за изчезнали хора.

Но какво да кажем за твърденията за шпионаж, които толкова навредиха на политическата му кариера? В интервюто си за Би Би Си, след като се появи отново, той отхвърли като „абсурдна“ идеята, че е бил шпионин на Чехословакия. И до днес дъщеря му Джулия отхвърля всякакви твърдения, че е предавал информация на чужди сили, а през 2021 г. написа книга в негова защита. Историкът от Кеймбридж професор Кристофър Андрю е един от малкото хора, които са виждали досието на МИ5 за Стоунхаус; в своята оторизирана история на британската разузнавателна служба от 2009 г. той стига до заключението, че Стоунхаус наистина е шпионирал за Чехословакия.

През 2012 г. професор Андрю казва пред Би Би Си: „Чехословашката разузнавателна служба, станала съюзник, оповести част от досието на Стоунхаус. Те бяха доста разочаровани от качеството на разузнавателната информация, която той предаваше като министър, така че към дългия списък на хората, които Джон Стоунхаус е измамил, е възможно да добавим и името на чехословашкото разузнаване.“

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase