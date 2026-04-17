Любопитно

Изгубеният град в джунглите на Малайзия: Мит или забравена история?

Древно селище, по-старо от Ангкор Ват, може би лежи скрито под гъстата растителност на щата Джохор, предизвиквайки дебати сред историци и археолози

17 април 2026, 06:25
В гъстите тропически джунгли на Малайзия, близо до язовира Лингиу, лежи мистерия, която вълнува региона от десетилетия. Възможно ли е масивен древен град, по-стар от прочутите храмове Ангкор Ват в Камбоджа или Боробудур в Индонезия, да остава скрит под зеления балдахин? Това е легендата за Кота Геланги – древен обект, който поражда смели теории. Докато някои твърдят, че това е била ключова столица на мощната империя Шривиджая, други смятат, че е просто мит.

Откриването на „Изгубения град“

Модерният интерес към Кота Геланги пламва през 2004 г., когато Рейми Че-Рос, изследовател от Австралия, публикува проучване в списанието на Кралското азиатско дружество. Че-Рос, преводач на древни малайски ръкописи, бива насочен към мястото от стар документ, притежаван някога от сър Стамфорд Рафълс (основателя на Сингапур).

Използвайки въздушни снимки и сателитни данни, той твърди, че е идентифицирал необичайни растителни модели и потенциални структури под земята. Според него градът обхваща площ от около 140 квадратни километра.

Древните хроники също подкрепят тази теория:

  • Малайските анали (Sejarah Melayu): Описват град по горното течение на река Джохор с крепост от черен камък.
  • Името: Смята се, че произлиза от тайландската дума Ghlong-Keow, означаваща „Кутия със смаaragди“.
  • Китайски източници: Карти от 1600 г. локализират мястото на Малайския полуостров, описвайки го като център на търговия и духовност.

Строителите: Могъщата империя Шривиджая

Основната теория свързва Кота Геланги с империята Шривиджая – будистко кралство, доминирало архипелага между 650 и 1377 г. Известна като „Златният бряг“, империята е била главен морски възел между Китай, Югоизточна Азия и Индия.

Ако Кота Геланги е бил техен град, той би бил оживен център на религия и търговия, изпълнен с хиндуистки и будистки статуи. Смята се, че залезът му започва през 1025 г. след нападения на южноиндийската династия Чола.

Какво е открито и защо е специално?

Физическите доказателства остават обект на спорове. Правителствен екип, изпратен през 2005 г., не открива преки следи, но и не отрича категорично съществуването на обекта. Междувременно старейшини от коренното население Оранг Асли настояват, че градът е реален.

„Градът е много голям, виждал съм го с очите си. Крепостта имаше стени с дупки като прозорци“, споделя 85-годишният Тук Батин Абдул Рахман, който се натъкнал на руините през 30-те години на миналия век.

Допълнителни улики идват от:

  • Артефакти: Открити по течението на реката предмети потвърждават, че районът е бил търговски пост.
  • Древни ръкописи: Санскритски ръкопис от Непал (1015 г.) съдържа илюстрация на храм в „Ява“ (термин, обхващащ тогава и Малайския полуостров), който според някои експерти от Кеймбридж може да е именно Кота Геланги.

Дали Кота Геланги е физическа руина, чакаща да бъде изкопана, или завладяваща легенда, той остава енигма. Обединяването на древни текстове и сателитни данни предполага, че под джунглата на Джохор лежи нещо значимо, което би могло да пренапише историята на Югоизточна Азия.

Източник: Historic Mysteries    
Кота Геланги Изгубен град Малайзия Империя Шривиджая Археология Сателитни данни Югоизточна Азия Древна история Мистерия Джохор
По темата

Слънчев петък, но се задава рязък обрат във времето

Слънчев петък, но се задава рязък обрат във времето

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

„Алергични“ сте към офиса си? Може би имате „синдром на болната сграда“

„Алергични“ сте към офиса си? Може би имате „синдром на болната сграда“

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Nissan е извадил завода си в Съндерланд на тезгяха

Nissan е извадил завода си в Съндерланд на тезгяха

carmarket.bg
Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Ексклузивно

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Преди 10 часа
Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Ексклузивно

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Преди 13 часа
Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Ексклузивно

Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Преди 8 часа
Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
Ексклузивно

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

Преди 9 часа
,

Скъпото говеждо: Кои са най-добрите алтернативи за набавяне на протеин?

Любопитно Преди 23 минути

Цените на месото достигат рекордни нива, но това не означава, че трябва да правите компромис с мускулната си маса. Ето кои храни предлагат същото количество белтъчини на по-добра цена.

Стотици пъти по-мощно: Учени откриха тайната комбинация срещу хроничното възпаление

Стотици пъти по-мощно: Учени откриха тайната комбинация срещу хроничното възпаление

Любопитно Преди 26 минути

Ново японско изследване доказва, че смесването на определени подправки и билки има в пъти по-силен ефект върху здравето, отколкото приема им поотделно

„Хизбула" призова ливанците да не се завръщат

„Хизбула" призова ливанците да не се завръщат

Свят Преди 7 часа

Свързаният с „Хизбула" Ислямски здравен комитет също посъветва хората да изчакат

Разследват бомбена заплаха срещу брата на папа Лъв XIV

Разследват бомбена заплаха срещу брата на папа Лъв XIV

Свят Преди 8 часа

Полицията е претърсила мястото, но не е открила взривни вещества

Израел удари Ливан, загинали и много ранени

Израел удари Ливан, загинали и много ранени

Свят Преди 9 часа

„Хизбула“ обяви, че ще спазва примирието, ако израелските удари срещу бойците ѝ спрат

Словакия заплаши да блокира новите санкции срещу Русия

Словакия заплаши да блокира новите санкции срещу Русия

Свят Преди 10 часа

Словакия няма да блокира заема за Украйна

България ще плати 12,6 млн. долара по-малко за „Страйкър“-ите

България ще плати 12,6 млн. долара по-малко за „Страйкър“-ите

България Преди 10 часа

Служебното правителство прие законодателни промени заради НПВУ

Служебното правителство прие законодателни промени заради НПВУ

България Преди 10 часа

С пакета от законодателни промени се въвежда също задължителен съдебен контрол за корупционни престъпления

Започна обратното броене до началото Джиро д‘Италия в България

Започна обратното броене до началото Джиро д‘Италия в България

България Преди 10 часа

Официалният старт ще бъде в Несебър на 8 май

Банков обир със заложници и бягство през тунел в Италия

Банков обир със заложници и бягство през тунел в Италия

Свят Преди 11 часа

Според кадри от мястото, полицията е разбила прозорци, за да проникне в банката

Тръмп: Израел и Ливан се съгласиха за примирие

Тръмп: Израел и Ливан се съгласиха за примирие

Свят Преди 12 часа

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл

Кола помете мъж на автомагистрала "Марица"

Кола помете мъж на автомагистрала "Марица"

България Преди 12 часа

Започнато е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора

Намериха боен дрон на брега край Ахтопол

Намериха боен дрон на брега край Ахтопол

България Преди 13 часа

Военнослужещите действаха по искане на областна администрация Бургас

Ванеса Тодорова и нейната впечатляваща колекция от над 1300 Funko Pop фигурки

Ванеса Тодорова и нейната впечатляваща колекция от над 1300 Funko Pop фигурки

Любопитно Преди 13 часа

С Funko Pop се „зарибява“ на 17 години, след като купува първите си три фигурки от Великобритания

Израел и САЩ с ултиматуми към Иран

Израел и САЩ с ултиматуми към Иран

Свят Преди 13 часа

Хегсет: Знаем какви военни активи премествате и къде

Златният смартфон T1 на Тръмп се оказа двойник на китайски модел

Златният смартфон T1 на Тръмп се оказа двойник на китайски модел

Любопитно Преди 13 часа

Устройството обещава собствен мобилен оператор и луксозен дизайн на цена от 499 долара, но експерти вече откриха прилики с китайски модели и призовават към внимание

От мрежата

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg

Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последните дни на април

sinoptik.bg

Туморът изчезва за 4 месеца: нова надежда в борбата с рака

Edna.bg

Даниел Ангелов с откровена изповед за себе си и вярата

Edna.bg

Всичко е ясно! Ето как се разделя първенството след редовния сезон (видео)

Gong.bg

Ето кои са победителите тази седмица в Нашата игра

Gong.bg

Влезе в сила примирието между Израел и Ливан, вече има данни за нарушения

Nova.bg

Хранителни съюзници: Съставките, които увеличават усвояването на полезните вещества

Nova.bg