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Изграждаме чувство за принадлежност и създаваме среда, в която хората се свързват, учат и постигат резултати заедно

Даниела Йорданова, старши мениджър „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom

8 октомври 2026, 15:49
Изграждаме чувство за принадлежност и създаваме среда, в която хората се свързват, учат и постигат резултати заедно

Vivacom традиционно инвестира в развитието на своите хора. Как изграждате обучителната стратегия на компанията и как решавате къде да насочите усилията си?

За мен добрата обучителна стратегия не започва с въпроса „Какво следващо обучение да организираме?“, а с въпроса „От какво имат нужда хората, за да се справят успешно с работата си днес и да бъдат подготвени за предизвикателствата утре?“. Затова определяме приоритетите си на база бизнес целите на компанията, обратната връзка от мениджърите и служителите, както и уменията, които ще бъдат все по-важни през следващите години. Така влагаме време и ресурси там, където те могат да имат най-голям ефект както за бизнеса, така и за отделния човек.

Работим в различни направления: лидерство, професионални и дигитални умения, обучения по съответствие, сертификационни програми, личностно развитие и др. За нас обаче истинският критерий за успех е какво се случва след обучението. Прилагат ли хората наученото? Поемат ли нови отговорности? Работят ли по-уверено и допринасят ли за по-добри резултати? Вярвам, че това е пътят към личностно и професионално израстване и същевременно помага на организацията да бъде по-гъвкава, по-бърза и по-конкурентоспособна. Именно тази връзка между развитието на хората и успеха на бизнеса стои в основата на обучителната ни стратегия.

Кои според вас са най-важните приоритети при обучението на хората във Vivacom?

Бих очертала три основни приоритета: развитието на лидерите, подготовката за дигиталната трансформация и насърчаването на сътрудничеството между екипите. Ролята на мениджърите е особено важна, защото те влияят както върху резултатите, така и върху мотивацията на хората. Затова развиваме цялостна лидерска рамка, която обхваща всички ръководни нива.

Същевременно инвестираме в уменията, които стават все по-важни в среда на бързи технологични промени и навлизане на изкуствения интелект. Всеки служител има достъп до различни форми на обучение според своите професионални цели – разнообразие от електронни курсове, международни сертификации, външни и вътрешни специфични обучения и др.

Третият ни приоритет е да насърчаваме сътрудничеството между екипите и обмена на знания. Когато колеги от различни функции работят по общи теми и споделят опит, те не само намират по-добри решения, но и изграждат по-добро разбиране за работата на останалите екипи.

Как изграждате сътрудничество и чувство за принадлежност в организация с над 4500 служители и десетки различни функции?

„Във Vivacom изграждаме чувство за принадлежност още от първия ден и създаваме среда, в която хората се свързват, учат и постигат резултати заедно през целия си професионален път“.

В компания с над 4500 служители принадлежността не се създава с едно събитие или една инициатива. Тя започва още с присъединяването към компанията и се надгражда чрез поредица от инициативи за учене, сътрудничество и развитие. Започваме с добре структуриран онбординг процес, който осигурява бързо навлизане в културата, ценностите и спецификите на бизнеса. Още от първия си работен ден колегите получават достъп до електронна платформа за обучение, включват се в Orientation Day, преминават през специализирани обучения според дейността си и работят по онбординг план с подкрепата на ментор. Отделяме специално внимание и на хората, които поемат менторска роля за първи път, като ги включваме в специализирано обучение с фокус върху добрите практики в менторството. Така едновременно ускоряваме адаптацията на новите служители, насърчаваме споделянето на знания и създаваме възможности за развитие и поемане на по-отговорни задачи от страна на по-опитните колеги.

Продължаваме с различни инициативи, които подкрепят служителите през целия им професионален път в компанията – участие в семинари по актуални теми, обучения за нови знания и умения, програми за развитие и задържане и др. Паралелно с това създаваме формати, които събират колеги от различни функции и региони и насърчават сплотяването и обмена на опит. Когато работят по общи предизвикателства и търсят решения заедно, те опознават по-добре бизнеса и работата на останалите екипи. Един такъв пример е инициативата „ESG – Екипност за устойчиво бъдеще“, която обединява хора от цялата страна около теми, свързани с устойчивото развитие, сътрудничеството и корпоративната култура. През 2026 г. поставяме фокус върху социалните инициативи на компанията и ролята на всеки от нас в изграждането на устойчива организация. Чрез срещи с висшия мениджмънт, интерактивни предизвикателства и работа по общи задачи участниците обменят идеи и добри практики, които ни помагат да се развиваме заедно. От старта на инициативата досега в нея са се включили над 3000 служители.

Същата логика стои и зад Vivacom Summer School, която вече 13 години събира колеги от различни части на организацията, за да споделят знания и опит. През 2026 г. програмата премина под мотото „Учи. Споделяй. Развивай се“ и обедини близо 300 души около теми от бизнеса, технологиите, иновациите и професионалното развитие. Така създаваме среда, в която хората се чувстват свързани, ценени и част от общност, независимо от своята роля, екип или етап от професионалния си път.

Тази година представихте нова лидерска концепция. Какво я отличава?

„Новата лидерска концепция не е поредната програма за обучение, а петгодишна система за развитие на над 600 лидери, интегрирана с ключовите процеси за управление на хората и бизнеса.“

Качеството на лидерството оказва пряко влияние върху работата на екипите, задържането на талантите и резултатите на компанията. Именно затова през последната година създадохме нова лидерска концепция. Най-съществената промяна е, че преминаваме от отделни обучения към дългосрочен подход, който съпътства лидерите на различните етапи от тяхното професионално израстване. Програмите са съобразени както с опита, така и с отговорностите на участниците. Създадохме програмата „Lead to Impact“ за средния и висшия мениджмънт, която включва поредица от обучения и мастъркласове. Надградихме и програмата „Ключови мениджърски умения“ за новоназначени ръководители с още един практически модул.

За нас е важно ученето да не приключва в учебната зала. Участниците работят по реални бизнес казуси, прилагат наученото в ежедневната си работа и проследяват резултатите от своите действия. Освен това свързахме програмите с процесите по оценка на представянето, развитието на таланти и ангажираността на служителите. Целта ни не е да провеждаме повече обучения, а да подготвяме лидери, които могат да развиват екипите си, да управляват успешно промените в бизнеса и да постигат резултати.

Когато погледнете напред, кои умения и нагласи ще бъдат най-важни за успеха на хората и организациите?

„Способността да учим и да се адаптираме ще бъде също толкова важна, колкото и професионалната експертиза“.

Технологиите ще продължат да се развиват с висока скорост, но способността да учим, да се адаптираме и да работим добре с другите ще остане решаваща. С навлизането на изкуствения интелект и новите технологии дигиталните умения ще стават все по-важни. Наред с тях значение ще имат критичното мислене, добрата комуникация, емоционалната интелигентност и способността да вземаме решения в условия на несигурност. Предизвикателството пред организациите вече не е дали служителите ще развиват нови умения, а как да създадат условия ученето да бъде част от ежедневната работа въпреки динамиката, натоварването и постоянните промени.

Според мен най-успешни ще бъдат онези, които запазват любопитството си и не спират да учат. Същевременно най-добре подготвени за бъдещето ще бъдат организациите, които умеят бързо да превръщат новите знания в действия и резултати. В сектор като телекомуникациите, където технологиите и очакванията на клиентите се променят постоянно, способността за бързо усвояване на нови знания ще бъде също толкова важна, колкото и професионалната експертиза. Затова вярвам, че ученето през целия живот ще бъде едно от ключовите предимства както за професионалистите, така и за бизнеса.

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