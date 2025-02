Изгорелият свитък от Херкулан: Първи поглед след 2000 години

С илно изгорял свитък от римския град Херкулан беше дигитално „разопакован“, като учените за първи път успяха да разгледат съдържанието му след 2000 години. Документът, който изглежда като буца въглен, е изгорял от вулканичното изригване на Везувий през 79 г. сл. Хр. и е твърде крехък, за да бъде отворен физически.

Но сега учените използват комбинация от рентгенови изображения и изкуствен интелект, за да го разгърнат виртуално, разкривайки редове и колони от текст.

Все още е необходима допълнителна работа, за да може свитъкът да бъде напълно четлив и съдържанието му да бъде дешифрирано, но екипът зад проекта заявява, че резултатите са много обещаващи.

It's more amazing than that.

These are the scrolls.

They were found charred in the wreckage of Pompeii.

Some scientists ran CT scans of the scrolls and uploaded them.

He then wrote an Ai program that could detect the writing in the scanned files. pic.twitter.com/yP7DFObG8y