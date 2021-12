Коледното дърво в центъра Рокфелер в Ню Йорк грейна в светлини

С ветлините на коледното дърво в нюйоркския център Рокфелер официално бяха запалени на церемония в Манхатън, предаде Асошиейтед прес.

10 места, на които Коледа е като на картичка

Височината на норвежкия смърч е 24 метра. Той е покрит с повече от 50 000 лампички в цветовете на дъгата, а на върха е поставена инкрустирана с кристали звезда, която тежи около 400 килограма.

The countdown to Christmas is on and the holidays are back in New York City! #RockCenterXMAS pic.twitter.com/jyaN8kbU3i