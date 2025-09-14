От Барби до Сали Райд: Пътят на първите американки в Космоса

П рез 1978 г. НАСА обяви 35 нови астронавти за нова ера на космическите полети – и шест от тях бяха жени. Ето как програмата „Космическа совалка“ разшири едно от слепите петна на НАСА, съобщава BBC.

На 18 юни 1983 г. космическата совалка „Чалънджър“ се подготвя за изстрелване. STS-7 е седмата мисия на совалката на НАСА за първия в света космически кораб за многократна употреба. На борда, сред екипажа от петима души, е калифорнийският физик Сали Райд. Дотогава само две жени са били в Космоса.

Съветският космонавт Валентина Терешкова е написала история повече от две десетилетия по-рано, през 1961 г. Деветнадесет години по-късно, през 1982 г., Светлана Савицкая става втората жена в Космоса, след като Съветите разкриват, че САЩ ще изпратят първата си жена в Космоса. Въпреки че кукла Барби, астронавт, се появява в американските магазини през 1965 г. - с практични ботуши и сребрист скафандър - американските жени трябва да чакат много по-дълго за истинската жена.

До 80-те години на миналия век както светът, така и модата се бяха променили. Обновената Барби, астронавтка от 1985 г., носеше блестящи сребърни клинове и имаше съответстваща чанта. Имаше розови бухнали ръкави, къса пола и розови ботуши на висок ток до коляното.

Въпреки че токчетата определено не бяха част от аксесоарите на мисията на Райд, НАСА предостави козметика под формата на спирала, сенки за очи и червило. Те бяха част от комплект за лични предпочитания (PPK) за шестте нови жени астронавтки: Райд, Джуди Резник, Анна Фишър, Катрин Съливан, Шанън Лусид и Риа Седън.

Оказа се, че Райд не е използвала грим.

Нито пък нейната колежка стажант-астронавт Катрин Съливан, година по-късно, когато става първата американка, извършила разходка в открития Космос.

„Няколко от нас реагираха със смесица от объркване и раздразнение на козметичния комплект „Женски PPK“, казва Съливан, който по-късно изигра ключова роля в ремонта на космическия телескоп Хъбъл и е съавтор на „Как да излизате в космоса: стъпка по стъпка с астронавтите на совалката“.

„Цял комплект, посветен на грим, ми подсказа, че някой си е помислил, че може би сме по-малко фокусирани върху мисията си от мъжете си колеги или че сме задължени да живеем според някакъв журналистически стереотип“, казва Съливан.

#HappyBirthday to ASE member Anna Fisher, who flew to space in 1984 aboard STS-51-A! pic.twitter.com/YxBNaVSYOK — Association of Space Explorers (@ASE_Astronauts) August 24, 2025

Не всяка жена астронавт от този набор обаче е избягвала козметиката. Седън си спомня на уебсайта си : „Застъпих се за малцинството. Ако се правят снимки на мен от Космоса, не исках да се изпаря на заден план, затова поисках някои основни неща… Интересно ми беше, че не бях единственият космически пътешественик, чиито снимки по време на полет показват малко червило и руж“.

Райд никога не носеше грим, но имаше други проблеми с PPK. „Жените вече бяха лобирали за замяна на британския дезодорант Sterling, мъжкия тоник за коса и крема за бръснене Old Spice с по-подходящи за жените лосиони и отвари“, казва Лин Шер, автор на „Сали Райд: Първата жена в Космоса на Америка“.

Но в някои случаи полът на тези шестима астронавти-стажанти просто е бил забравян. „През 1978 г., когато тя е била поканена във военновъздушната база Едуардс, за да види тестовото кацане на космическата совалка „Ентърпрайз“, казва Шер, „всеки гостуващ астронавт – включително жените – е получавал сувенири от събитието: позлатени щипки за вратовръзки и копчета за ръкавели на совалката“.

Въпреки че личните предпочитания ще се различават, един аспект от подготовката за космически пътувания за новите попълнения изискваше основни познания по биология.

„Момчетата от НАСА бяха осъзнали, че жените може да са си жени и затова, докато летят, може да е периодът им от месеца“, каза Съливан в по-ранно интервю.

„Сложиха няколко тампона в PPK, за да ги погледне Сали, и тя извади един и беше като да развиваш низ от наденички. Тампон, тампон, тампон, тампон, тампон. Бяха около 100. И те казаха: „Достатъчно ли е?“ Сали избухна в истерия и каза: „Не, не“. Тя си помисли, че това е наистина твърде много, благодаря ви много.“

Както може би сте се досетили, НАСА е имала инженерните познания за това как да се качи в Космоса, но не е имала пълно разбиране за приоритетите на жените или дори за менструалния им цикъл. „Най-очевидните и забавни грешки са били в екипировката на екипажа – дрехи, парашути, каски, хигиенни нужди“, казва Съливан. „Мисля, че всичко това са били невинни гафове и че екипите, отговорни за тях, са направили най-доброто, на което са били способни с това, което са знаели.“

Въпреки че не всичко беше по план за жените, НАСА също се справиха както трябва.

Мъжкият и женският пикочен мехур може да са по същество еднакви, но както всеки, който има малки деца, ще потвърди, точките на натиск за абсорбиране на урина в пелените на момченца не са същите като тези на момиченцата.

НАСА вече беше проектирала дреха с максимална абсорбция (MAG) – пелена за възрастни, носена по време на изстрелване, кацане и излизане в открития космос. Но до пристигането на совалката, всеки американски астронавт е бил мъж. Тъй като жените също са били с различна височина и телосложение (и средно са по-ниски и тежат по-малко от мъжете), НАСА им е направила индивидуални „еднократни абсорбиращи и събирателни куфари“.

NASAs first six women astronauts: Shannon W. Lucid, Margaret Rhea Seddon, Kathryn D. Sullivan, Judith A. Resnik, Anna L. Fisher, and Sally K. Ride. February 1979 pic.twitter.com/0X5XHeDBYj — Historyland (@HistorylandHQ) April 21, 2025

„НАСА пое ангажимент да приема жени в програмата“, казва астронавтката от випуск 1978 г. Анна Фишър в радио документалния филм „Нещата за равните права“. „Дори ако погледнете в контрола на полетите, имаше жени“, казва Фишър, „но много малко ръководители на полети, със сигурност нямаше жени ръководители на полети. Първата жена ръководител на полети е била чак през 1984 г.“

В исторически план сред американските астронавти е съществувало и предположението, че само мъжете притежават „правилните качества“. До селекцията за космическа совалка всички астронавти на НАСА, с изключение на един, са били пилоти и са имали военен опит. Харисън Шмит е единственото изключение. Геолог на Аполо 17, той все пак е завършил обучение за пилотиране на реактивни самолети и хеликоптери в две военни бази като цивилен.

Изведнъж „нормалните“ правила за подбор на астронавти вече не важеха. Разбира се, 15 от „35-те нови момчета“ бяха пилоти, но този път те бяха превъзхождани числено от 20 специалисти по мисии: учени, лекари или инженери. Не само това, но шест в тази нова категория бяха жени и не всички бяха доволни от това.

„Знам, че Майк Мълейн беше много откровен за чувствата си в книгата си „Яздещи ракети““, казва Фишър.

Когато Мълейн се присъединява към корпуса на астронавтите на совалката, той е пилот, посещавал е изцяло мъжката военна академия на САЩ в Уест Пойнт и е ветеран от Виетнам, участвал в 134 бойни мисии.

„Той се чудеше как ще функционират тези хора с научен опит“, казва Фишър, „ако се окажат в животозастрашаваща ситуация“.

Когато се срещнах с Мълейн в дома му в Ню Мексико преди няколко години, той беше толкова откровен, колкото и в книгата си, за сексизма си по онова време, както и за предполагаемите недостатъци на жените и другите специалисти по мисии.

„Излизаш от католическо училище и научаваш, че жените имат само няколко функции. Основната роля на жената е да бъде майка и да си стои домакиня. Това ни беше натрапвано през всичките тези години. Така че беше много необичайно да срещна жени, които не са дентални хигиенисти или секретарки“, казва Мълейн.

Events across the country will commemorate Sally Ride's historic spaceflight on June 18, 1983, including a "40th Anniversary of Women in Space" panel at @NASAKennedy Florida. Panelists include retired NASA astronauts Anna Fisher, Kay Hire & Kathy Thornton. https://t.co/n6YAU1i4Bz pic.twitter.com/ECKugEVkFx — SRS @ UCSD (@SallyRideSci) June 8, 2023

„Аз, както и повечето военни, се съмняваха в това как тези хора ще се адаптират към един толкова различен свят. За нас това беше един и същ свят, летящ с високопроизводителни превозни средства. Не след дълго осъзнахме, че тези хора са допринесли много“, каза Мълейн. „По време на първата ми мисия бях назначен в екипаж, който включваше Резник , втората жена, летяла в Космоса. Обичах я.“

Мълейн признава, че има трудна връзка с Райд, но по-късно е изпълнена с възхищение от постигнатото от нея. „Сали показа, че наистина притежава правилните качества.“

По време на обучението на шестте жени, включването им често е било посрещано с недоверие или подигравки.

„Един репортер посочи, че мъже са извършвали цялото пилотиране, космически разходки и наука в Меркурий, Джемини и Аполо и със сигурност биха могли да го направят и на совалката“, казва Съливан. „Така че не бяхме ли ненужни или просто бяхме дошли, за да наблюдаваме мъжете?“

Това отношение се простираше далеч отвъд новинарските програми. „Джони Карсън се пошегува в „Шоуто тази вечер““, казва Шер, „че совалката ще се забави, за да може Сали да си намери чанта, която да подхожда на обувките ѝ.“

Шер, бивш коментатор на совалката, беше на пресконференцията преди полета за STS-7, когато репортер на списание Time попита Райд за реакцията ѝ на бъг или проблем по време на тренировка: „Плачеш ли?“

Въпреки изключително добрата си квалификация, тези жени постоянно трябваше да се доказват. В крайна сметка те успяваха с всяка мисия. Lucid, например, летя пет пъти, извърши безценни изследвания и държеше световния рекорд за най-дълго време в Космоса, прекарано от жена, от 1996 до 2007 г.

Но важното беше да бъда избрана на първо място и актрисата Нишел Никълс изигра ключова роля в реализирането на най-разнообразния клас американски астронавти, събирани някога от НАСА.

Никълс е най-известен като оригиналния лейтенант Ухура в телевизионния сериал „Стар Трек“ от 1966-69 г. и единственият чернокож актьор, който редовно се появява в оригиналния сериал.

В началото на 70-те години на миналия век, служителят по равните възможности в НАСА Рут Бейтс Харис изготви доклад, в който определи програмата за наемане на малцинства като „почти пълен провал“ и беше незабавно уволнена. Агенцията я нае отново през 1974 г., след като уволнението ѝ доведе до изслушвания в Конгреса. Така НАСА имаше какво да доказва, когато ставаше дума за следващия им процес на кандидатстване за астронавт.

Позицията на Никълс на мостика на USS Enterprise оказа силно влияние върху американците. Затова НАСА я ангажира за видеоклипове за набиране на персонал, за да насърчи жените и цветнокожите да кандидатстват. Тя също така изнесе беседи в училищата, а по-късно през 1979 г. направи рекламния филм на Националния музей на въздуха и Космоса „Какво имам от това за мен?“.

Трима афроамериканци и една азиатска американка са били сред 35-те стажанти и преди смъртта си при инцидента с Challenger, Резник (първата американска еврейка в космоса) често е говорила за това как Никълс я е насърчил да стане астронавт. Години по-късно Мей Джемисън - първата чернокожа жена на НАСА в Космоса през 1992 г. - също е цитирала Никълс като вдъхновение.

Днес НАСА е съвсем различна организация. Специалистът по инженерни мисии Лорал О'Хара се присъедини към екипажа на Международната космическа станция (МКС) през и се присъедини към кюрдско-американката Жасмин Могбели, която има също толкова впечатляващ инженерен опит, както и е тестов пилот с над 150 бойни мисии зад гърба си – напомняне, че „правилните неща“ вече не са запазена марка само на белите мъже.

„Позицията на Сали Райд беше, че на НАСА им отне 20 години, за да стигнат дотам, но след като взеха решение да включат жените и малцинствата, всички те се съгласиха. Мисля, че Сали видя НАСА като работодател с равни възможности, в който най-накрая се превърна“, казва Шер.