След 286-дневния космически полет: "Заседналият" в Космоса Бъч Уилмор се пенсионира от НАСА

Е дин от двамата астронавти на НАСА, които бяха блокирани в Космоса, се пенсионира от космическата агенция, по-малко от пет месеца след края на неочаквано дългия му полет, пише The Post.
НАСА обяви пенсионирането на Бъч Уилмор в сряда.
Уилмор и Сунита Уилямс стартираха миналото лято като тестови пилоти в първия полет на астронавти на Boeing.
Това, което трябваше да бъде едноседмично пътуване до Международната космическа станция, се превърна в престой от повече от девет месеца заради неизправността на Starliner на Boeing.
Starliner се върна празен, а Уилмор и Уилямс се върнаха на Земята през март със SpaceX.
Starliner се върна празен, а Уилмор и Уилямс се върнаха на Земята през март със SpaceX.
62-годишният Уилмор вече се е пенсионирал от ВМС. 59-годишната Уилямс, също пенсиониран капитан от ВМС, все още е в НАСА.
По-рано тази седмица тя се присъедини към втората дама Уша Ванс в Космическия център Джонсън в Хюстън, където взе участие в лятно предизвикателство по четене за ученици.
After 25 years at @NASA, flying in four different spacecraft, accumulating 464 days in space, astronaut and test pilot Butch Wilmore has retired from NASA.
Please join us in congratulating Butch on his retirement, and thanking him for his dedicated service to the agency and… pic.twitter.com/8m8Kc9kcMt
Избран за астронавт през 2000 г., Уилмор е прекарал 464 дни в орбита в рамките на три мисии. Последният му космически полет е съставлявал почти две трети от този общ брой: 286 дни.
„През цялата си кариера Бъч е пример за техническото съвършенство на това, което се изисква от един астронавт“, каза в изявление главният астронавт на НАСА Джо Акаба. „С навлизането си в тази нова глава, същата отдаденост несъмнено ще продължи да се проявява във всичко, което реши да прави по-нататък.“