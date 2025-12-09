Истинската история зад "Окото на провидението" върху банкнотата от 1 долар

М истериозното око върху банкнотата от един долар от години е символ на конспиративни теории, а древният му произход е погрешно приписван на илюминатите, пише Times Entertainment.

Oко, реещо се над недовършена пирамида. Изображението е достатъчно познато, за да бъде пренебрегнато, но и достатъчно странно, за да породи спекулации. В продължение на десетилетия то е в центъра на конспиративни теории, музикални клипове и безкрайни дискусии в интернет, третирано като доказателство за тайни общества, които дърпат конците на света.

Но историята на „Окото на провидението“ предхожда илюминатите, съвременната попкултура и дори самите Съединени щати. Пътят му минава през древни цивилизации, ренесансово религиозно изкуство, политиката на Просвещението и накрая стига до банкнотата.

Илюминатите

Илюминатите наистина са съществували, но не по начина, по който ги представят TikTok или Холивуд. Истинската група, Орденът на илюминатите, е основана през 1776 г. в Бавария от Адам Вайсхаупт с цел насърчаване на светските ценности и рационалната мисъл. Движението бързо замира, но името му остава. С течение на времето думата „илюминати“ се превръща в съвсем различна конспиративна теория, която придобива популярност през 60-те години на XX век.

Днес „илюминати“ е културен синоним за почти всичко смущаващо или непознато. Важно е да се отбележи обаче, че историческите илюминати не са избрали „Окото на провидението“ за своя емблема. Тази връзка се формира по-късно, най-вече поради объркване с друга организация, чиято символика често се разбира погрешно: масоните.

Масонството: Групата, която наистина е свързана със символа

„Окото на провидението“ се използва от масоните, което е една от причините конспиративните теории често да ги въвличат в разказа. Масонството е една от най-старите братски организации в света.

То се развива от средновековните гилдии на каменоделците. Когато масонството се разраства като философско братство, особено във Великобритания и САЩ, символичните инструменти остават – пергелът, ъгълът и в крайна сметка окото. Сред членовете на братството са били ключови американски фигури като Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин и Пол Ривиър. В ученията на групата пергелът и ъгълът предават морални послания за честност и самоконтрол, а окото символизира божествения надзор.

Но „Окото на провидението“ е съществувало много преди масонството да го приеме. И много преди Америка да го вплете в националната си идентичност.

Ренесансовото християнство

„Окото на провидението“ всъщност произлиза като християнски символ. Най-ранните му примери се появяват в ренесансовото религиозно изкуство, за да представят всезнанието и състраданието на Бог. Един от най-ранните запазени примери е в картината на Понтормо от 1525 г. „Тайната вечеря в Емаус“. В нея окото е изобразено в триъгълник, заобиколено от лъчи светлина.

Защо триъгълник? Християнската иконография отдавна използва триъгълника, за да представи Светата Троица – Отец, Син и Свети Дух. Лъчите светлина пък отразяват Божието сияние. Новото и психологически въздействащо било изобразяването на Бог като едно-единствено, изолирано око.

Вдъхновението обаче не е било чисто християнско. Дълго преди Ренесанса очите са носели свещено значение. В третото хилядолетие пр.н.е. шумерите са уголемявали очите на статуите, за да изразят благочестие и вечна бдителност. Древен Египет пък предлага още по-близък предшественик: Окото на Хор, защитна емблема, носена като амулет. Египетските саркофази често са имали изрисувани очи, за да може починалият да „вижда“ в отвъдния живот.

Как символът влиза в американската идентичност

„Окото на провидението“ намира най-известния си дом през 1782 г., когато е одобрен Великият печат на Съединените щати. Окончателният дизайн е дело на Чарлз Томсън, секретар на Континенталния конгрес, с помощта на юриста и художник Уилям Бартън.

Дизайнът включва:

Недовършена пирамида: символизираща „сила и трайност“, с тринадесет стъпала за първоначалните колонии.

Окото на провидението: указващо божественото благоволение към новата нация.

Девизът „Annuit Coeptis“: от латински „Той [Бог] е благословил нашите начинания“.

„Novus Ordo Seclorum“: или „Нов ред на вековете“, представляващ началото на американската ера.

Историците отбелязват, че нито един от тези избори не е свързан с масонството. По онова време окото просто е било широко разпространен символ на Просвещението, олицетворяващ Бог, който ръководи справедлива кауза.

Банкнотата от 1 долар използва обратната страна на Великия печат. Въпреки съвременните конспирации, историците подчертават, че „Окото на провидението“ върху банкнотата представлява духовната страна на печата, а не илюминатите. Девизът "Novus Ordo Seclorum" не означава „нов световен ред“, а символизира началото на нова американска епоха.