Имате ли тази бенка? Родените между 1981 г. и 1996 г. откриват необяснимо съвпадение

З абравете коя година сте родени – това може да не е най-сигурният показател, че принадлежите към поколението на милениалите. Според все повече хора, истинският белег на това поколение е... бенка на лявата предмишница.

Хора, родени между 1981 и 1996 г., твърдят, че именно тази малка, черна бенка ги обединява по-сигурно от всяка статистика. Според тях, тя е своеобразен „знак“ за принадлежност към милениалите – нещо като таен символ, който носят мнозина от тях, често без да подозират.

Is the ‘millennial mole’ real? Generation makes strange claim they all have the same mysterious beauty mark https://t.co/3gRXjg93TA pic.twitter.com/upi7wx2bYo — New York Post (@nypost) May 14, 2025

Идеята доби популярност благодарение на певицата Кели Роуланд, бивша членка на Destiny’s Child, която предизвика вълна от реакции в интернет. В кратко видео, публикувано в Instagram историята ѝ, тя попита: „Някой чувал ли е за тази бенка на милениалите?“

След това приближи камерата към лявата си предмишница, за да покаже мъничко, тъмно петънце. „Имам една! Виж, точно там е!“ – възкликна тя. „На лявата ти предмишница е. Имаш ли я? Ако си милениал, имаш ли бенка?“

И, както изглежда, много други хора се разпознават в думите ѝ.

„Кели Роуланд е напълно права за тази бенка на лявата предмишница. Точно там е и моята. Ха-ха!“ – написа потребител с името Лорд Териса в платформата X (бившия Twitter).

Kelly Rowland is right about the millennial mole on the left forearm. That’s right where mine is. Lol — Lord Terisa (@TerisaSmurf) May 8, 2025

В TikTok потребителка с псевдоним Intuitive Mama попита: „Защо всички имаме бенката на милениалите?“

Тя отбеляза, че е родена през 1981 г. и също има бенка на същото място – както, по нейните думи, и много от нейните познати.

В друго популярно видео в TikTok, Али Сандърс сподели: „Току-що видях нещо в интернет и направо се разтърсих. Оказа се вярно и за мен, и за съпруга ми... Очевидно, ако си от поколението Y, имаш нещо, наречено 'бенка на милениала'.“

Is the “millennial mole” actually real? Wellstar Dermatologist Dr. Kathryn Potter weighs in and shares why skin checks matter. Learn what to watch for and how to protect your skin: https://t.co/DINmkoEt4S. pic.twitter.com/nwMYXqM5pI — Wellstar Health System (@WellstarHealth) May 19, 2025

След тези думи тя вдигна ръкава си и показа своята бенка. „Не знам дали всички сме били 'подпечатани', когато сме били малки бебета в рая, преди да ни пуснат в коремчетата на мама… Но, моля ви, проверете ръката си – може и вие да имате своя милениалска бенка.“

Въпросният белег за красота е само поредният забавен (и странен) маркер, с който милениалите се отличават. Преди него, популярни бяха високите чела, резултат от специфични прически през 90-те, и мустаците тип „винтидж“, които се върнаха на мода.