Има удивително много неща, които не знаем за ноктите си

Н октите ни познават толкова добре, че понякога могат да ни кажат дори за здравето ни. Но има удивително много неща, които не знаем за тях, като например неочаквано прецизната им чувствителност към най-малкото докосване.

Проучване установи, че хората могат да определят мястото на докосване на ноктите си почти толкова точно, колкото и докосванията на върха на пръстите си.

"Хората не просто могат да възприемат докосването, приложено към дисталния край на нокътя", пише неврологът от Лондонския университет Матю Лонго в нова статия.

"Хората могат да определят с точност къде върху нокътя е бил приложен стимул.", допълва той.

За да изследва сетивните възможности на ноктите ни, Лонго набира 38 участници на възраст между 18 и 60 години, които провеждат два експеримента.

Половината от доброволците били помолени да посочат къде са усетили (но не са могли да видят) тактилен стимул, получен върху пръста им, като отбележат съответната позиция върху снимка на нокътя или върха на пръста си.

Другата половина бяха помолени да направят същото, но пръстите и ноктите им бяха докоснати с нишка вместо с пръчка. Това позволяваше всеки път да се прилага постоянно малък натиск.

За да се обобщи отвъд един конкретен пръст, първият експеримент беше проведен със средните пръсти, а вторият - с палците.

