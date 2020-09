Илюзионист демонстрира зрелищен полет с балони над пустиня в Аризона

А мериканският илюзионист Дейвид Блейн се издигна на височина 7,6 км над пустиня в Аризона с 52 балона, пълни с хелий, и кацна с парашут, съобщи "Ройтерс".

We need to contact David Blaine’s Team and send him up with a Skyfall sensor next time to get a sounding. Insanely jealous of this achievement, the helium must have cost a fortune. https://t.co/QB77oUqjiQ @ReedTimmerAccu @SeanSchofer @curtisbrooks80 — ChasinSpin (@ChasinSpin) September 2, 2020

"Вълшебно е - казва магът по време на номера по радиото на екипа си.

Илюзионистите заблуждават зрителите, като ги карат да премигват

"Сякаш се нося във въздуха", допълва той.

Полетът продължава около час от старта от платформа в пустинята до гр. Пейдж до кацането.

ADVENTURE IS UP THERE! 🎈

Illusionist David Blaine successfully flew across the Arizona desert while wearing a harness and holding onto 52 helium-filled balloons. (Instagram,Youtube/David Blaine) pic.twitter.com/BeBR8oqz5v — The Philippine Star (@PhilippineStar) September 3, 2020

Блейн използва специално устройство, за да създаде впечатление, че лети, държейки с една ръка куп балони.

Всъщност теглото на тялото и натоварването падаха върху устройство, прикрепено към тялото на мага. Той пускал малки тежести, за да се издига. На определена височина, където летят самолети и въздухът е твърде рядък, той слагал кислородна маска.

Illusionist David Blaine floated 5 miles above the Arizona desert by holding onto 52 helium balloons. CNN's Jeanne Moos reports. https://t.co/iyxhkvzVUF pic.twitter.com/3ZWTJlv72j — CNN (@CNN) September 3, 2020

Целта на Блейн била да се издигне на 5,48 км над повърхността, но успя да достигне височина от над 7,58 км.

Магът след това разкопчава балоните и се връща на Земята с парашут.

Google почита един от големите френски кинотворци

Той посвещава трика на дъщеря си Деса, която е на 9 години.

Видеоклипът на новия трик, наречен "Възнесение", е публикуван в YouTube.

David Blaine is floating 11,000 feet above ground held up by nothing other than a cluster of helium balloons like in the film Up 👀https://t.co/XUGdGIJWMw pic.twitter.com/BD2X1jshEU — Daily Mail US (@DailyMail) September 2, 2020

Дейвид Блейн е на 47 години. Той е майстор на ефектни номера. През 2008 г. подобри световния рекорд за задържане на дъх под вода - 17 минути 4 секунди.

Магът с нецензурните фокуси пред НДК (видео)

През 2003 г. той прекара 44 дни в Лондон без храна в прозрачна клетка, окачена на 10 метра над земята.

През 2002 г. илюзионистът седеше на стълб в продължение на 35 часа без храна и напитки, а три години по-рано прекара 61 часа и 40 минути в леден блок в Ню Йорк.