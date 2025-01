С поред учените изкуственият интелект (ИИ) е преминал критична „червена линия“ и се е самовъзпроизвел. В ново проучване изследователи от Китай показват, че два популярни големи езикови модела (LLM) могат да се клонират.

„Успешното самовъзпроизвеждане без човешка помощ е съществена стъпка за ИИ да надхитри хората и е ранен сигнал за нелоялни ИИ“, пишат изследователите в изследването, публикувано в arXiv.

В проучването изследователите от Университета Фудан използват LLM от Meta и Alibaba, за да определят дали самовъзпроизвеждащ се ИИ може да се размножава извън контрол. В рамките на 10 изпитания двата модела на ИИ създават отделни и функциониращи свои копия съответно в 50 % и 90 % от случаите - което предполага, че ИИ вече може да има способността да се размножава. Изследването обаче все още не е рецензирано, така че не е ясно дали тревожните резултати могат да бъдат възпроизведени от други изследователи.

AI can now replicate itself



a milestone that has experts terrified https://t.co/LMsiZonkS0 @LiveScience