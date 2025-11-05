Повдигнаха обвинение на мъжа, нападнал кмета на павликенско село

П овдигнато е обвинение на мъжа, ударил кмета на павликенското село Дъскот, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Мъжът на 36 години е обвинен в причиняване на телесна повреда на длъжностно лице. След доклад на материалите в прокуратурата извършителят на деянието е привлечен в качеството на обвиняем. С постановление на прокуратурата му е наложена мярка за неотклонение задържане за срок до 72 часа.

Нападнаха кмет на павликенско село, докато съставя акт за незаконно сметище

Инцидентът е станал в понеделник, когато кметът на павликенското село Дъскот Николай Митев е съставил акт за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци. След съставянето на акта 36-годишният жител на селото е отишъл в кметството, за да разговарят, стигнало се до конфликт и той нанесъл удар в областта на лицето на кмета. Нападателят е бил задържан.

За случилото се пръв оповести в социалните мрежи кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов. “Изразявам пълна подкрепа към кмета на Дъскот и осъждам всяка форма на насилие и неуважение към институциите“, каза Манолов и коментира, че обществото не бива да търпи агресия, заплахи и опити за сплашване на хора, които си вършат работата.

Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело

Вчера Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България (НСККРБ), прие декларация, с която остро осъжда побоя над Николай Митев – кмет на село Дъскот и член на НСККРБ. Изключително тревожно е, че случаите на нападение и заплахи към колеги кметове нарастват, само за последните месеци те са три, заяви пред БТА Сийка Суркова, кмет на с. Момчиловци и заместник-председател на националното сдружение. Това ни поставя в рискова ситуация, предвид агресията на хората, с които се налага да работим, добави Суркова.