Мъж блъсна с кола пешеходци във Франция, крещял „Аллах е велик“ - 10 души ранени

М ъж бе арестуван във Франция, след като умишлено се вряза тази сутрин с автомобила си в няколко човека – пешеходци и велосипедисти, на туристическия остров Олерон на атлантическото крайбрежие, съобщиха френската телевизия BFMTV и Ройтерс, позовавайки се на жандармерията и прокуратурата.

Жителят на Олерон „умишлено е блъснал няколко пешеходци и велосипедисти“ по пътя, свързващ два града на живописния остров край град Ла Рошел, каза прокурорът Арно Ларайз.

Новината съобщи и министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нунес.

Двама души са в интензивно отделение, а един мъж е арестуван във връзка с инцидента. Според Нунес, освен тях, още няколко души са били ранени, след като автомобилът е блъснал пешеходци и колоездачи.

Кметът на Долю д’Олерон, Тибо Брешкоф, заяви пред телевизия BFMTV, че заподозреният, мъж на около 30 години, е извикал „Аллаху Акбар“ („Аллах е велик“) при задържането си.

Прокурорът на Ла Рошел, Арно Ларайз, съобщи пред вестник Sud Ouest, че мъжът е оказал съпротива при ареста и е бил обезвреден с електрошок.

По думите му заподозреният е известен на полицията с дребни престъпления, като кражби, но не фигурира в списъка на лица, смятани за заплаха за националната сигурност.

Лоран Нунес съобщи в публикация в платформата X, че е на път към мястото на инцидента по нареждане на френския премиер.