Японски аквариум развесели самотна риба по необичаен начин

К ак да развеселим самотната риба? Това е сред най-сериозните предизвикателства за екипа на японски аквариум, когато забелязаха, че тяхната слънчева риба изглежда болна.

След като аквариумът Kaikyokan в Шимоносеки, Южна Япония, затвори врати за ремонт през декември 2024 г., слънчевата риба започнала да показва признаци на неразположение. В публикация в X се казва, че персоналът не можел да открие причината за състоянието ѝ и пробвал различни мерки.

Един от служителите обаче предположил, че рибата може да е самотна заради липсата на посетители. Въпреки че идеята звучала абсурдно, аквариумът решил да опита нещо странно – изрязали картонени фигури на лица, на които сложили униформите на служителите и ги поставили пред резервоара.

