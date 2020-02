Хиляди аплодираха тормозеното момче от Австралия 

Д еветгодишният Куейдън беше звездата на голямо спортно събитие в Австралия, дни след като видеозапис показа на целия свят, че детето е подлагано на тормоз в училище, пишат от Би Би Си.

Куейдън изведе отбора по ръгби Indigenous All Stars, който се изправи в демонстративен мач пред тима Maori All Stars от Нова Зеландия.

Майката на момчето споделя, че то винаги е мечтаело да бъде звезда в ръгби лигата.

