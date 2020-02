Знаменитости се обединиха в подкрепа на тормозено 9-годишно дете

Стотици хора по света подкрепиха едно деветгодишно австралийско момче, след като видео показа колко много момчето страда, защото е тормозено, пишат от Би Би Си.

Куейдън е роден с хипофизарен нанизъм - той е малък човек и затова е подлаган на тормоз от съучениците си.

My 10 year old son Rocco has a message for #Quaden in Australia who has endured a horrible case of bullying. You are strong little man. So many people love you!!!! pic.twitter.com/wO49KABK51 — Jillian Barberie (@askjillian) February 21, 2020

Майката на момчето публикува клип, в който се вижда как детето плаче, защото е подлагано на системен тормоз от другите деца в училище.

"Тормозът прави това", споделя майката във видеото, в което детето ѝ казва, че иска да сложи край на живота си. Оказва се, че детето ѝ е тормозено всеки ден, непрестанно.

I’ve set up a GoFundMe to send brave Quaden and his mother to Disneyland. Let’s show a bullied kid that he is loved! https://t.co/vGLHQXzO0K — Brad Williams (@funnybrad) February 20, 2020

Известни личности, включително Хю Джакман и баскетболистът Енес Кантер говорят по темата и окуражават детето.

В това време родители от много държави по света споделят видеосъобщения от собствените им деца в подкрепа на Куейдън.

Хю Джакман казва на детето, че "то е по-силно, отколкото може да си представи". Актьорът също така призовава всички да бъдат мили и добри.

