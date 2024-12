Google Maps засече мистериозен „белег“ в австралийската пустош

А ман, който разглеждаше картите на Google за равнината Нуларбор в Южна Австралия, се натъкна на странен „белег“, който накара учените да продължат изследването.

Хората са откривали най-различни странности, докато са разглеждали Google Maps - от „извънземни“ и котки, които използват фотоапарати, до отговори на студени случаи от десетилетия и места на падане на метеорити. При последната находка пещерняк, който търсел пещери и карстови образувания в южната част на австралийската пустош, видял необичайна особеност на около 20 километра северно от Трансавстралийската железница и на 90 километра източно-североизточно от старо железопътно селище на име Форест. Тя е и голяма - дълга е около 11 километра и е широка между 160 и 250 метра.

Изследвайки следата, Матей Липар, доцент в Училището по науки за Земята и планетите към Университета Къртин, преглежда по-стари сателитни снимки на Google, като открива, че тя се появява за първи път някъде между 16 и 18 ноември 2022 г.

„Покрай белега се появиха сини кръгли шарки, които показват водни басейни, свързани с проливни дъждове. При по-задълбочено проучване разбрахме, че белегът е създаден от свирепо торнадо, за което никой не е знаел“, обяснява Липар в статия за The Conversation.

