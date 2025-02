„Големи и буйни“: Обемните прически от 90-те са новия хит сред звездите

Т ази година прическите с голям обем са актуални, тъй като гурутата по красота се надпреварват да купуват ролки за коса от старата школа, а обемната прическа доминира на модните подиуми, червените килими и дори на политическата арена.

Стилът, който се характеризира с обем в корените и пухкави, разрошени къдрици, стана повсеместен през последната година, забелязан върху знаменитости, модели и политически фигури повече от две десетилетия след като супермодели като Синди Крауфорд популяризираха тези прически през 90-те години.

‘Big and bouncy’ blowouts are back: Why everyone from Sabrina Carpenter to Kristi Noem is rocking volumized ‘90s locks https://t.co/fGTOmzutPw pic.twitter.com/qQK1AAUXCo