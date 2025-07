Глас народен, шега партийна: Когато протестният вот води до абсурд

К огато политиката се превърне в комедия, а комедията – в алтернатива на статуквото, се раждат партии, които с абсурдните си обещания не просто провокират усмивки, а поставят сериозни въпроси.

От безплатна бира във Виена до космически станции в Сегед – Европа (и не само) вижда възхода на "партии шеги", родени от протест, сарказъм и отчаяние. Те обещават по-добро време, басейни с безплатни хавлии, срещи с извънземни и нутела за войници – и често успяват да спечелят гласове, доверие, а понякога и власт.

Колкото и абсурдно да звучи, някои от тях вече са писали история. Ето ги – най-колоритните примери за това как смехът може да стане политическо оръжие.

Унгарската партия на двуопашното куче (Унгария)

Партията е създадена през 2006 г. и се регистрира като партия през 2014 г. Тя обещава да предостави на унгарските гласоподаватели вечен живот, световен мир, еднодневна работна седмица, два залеза на ден, да направи унгарския форинт валута на ЕС, по-ниска гравитация, безплатна бира, ниски данъци и да се построи планина в Среднодунавска низина. За да подобри международната позиция на Унгария, партията иска да строи космическа гара в унгарския град Сегед . Партията иска още Унгария да установи търговски отношения с извънземни, да се отвори унгарски ресторант на Марс и държавата да изнася унгарската порода куче Пули до Ямайка. Тя също предлага страната да възстанови площта си от преди Първата световна война, като даде на съседите си част от територията си.

Magyar Kétfarkú Kutya Párt would make this even better. pic.twitter.com/AKeucqlj2C

По време на Мигрантската криза през 2015 г., партията слага билборди, на които пише „Елате в Унгария, ние и без това вече работим в Англия”. По-късно през 2019 г. партията променя позицията си и застава срещу имиграцията. Според тях най-ефективния начин да спрат имигрантите е като сложат билборди със средната работна заплата и да построят надлез над Унгария за да могат мигрантите по-лесно да стигнат до западна Европа, заобикалайки Унгария. За да се справи с масовата емиграция Унгарската партия на двуопашното куче иска да намали средната работна заплата в западна Европа за да могат унгарците да се приберат.

На изборите през 2022 г. партията печели 3.24% от вота и четвъртото място. а на местните избори през 2024 г. сълидерът Грегъли Ковач печели кметските избори за XII окръг на Будапеща и трима общински съветници на партията влизат в общинския съвет на Будапеща. Партията ще участва на парламентарните избори през април, но социолозите се съмняват до колко тя ще има успех там.

Партията на бирата (Австрия)

Партията на бирата е основана през 2015 г. от комика и музикант Доминик Влазни, с псевдонима Марко Пого. Обещават да представляват любителите на бира като премахнат задължителния час за затваряне на баровете и да заменят водата във фонтата Хохщралбрюнен в центъра на Виена, с бира. Партията също иска „Радлер”, напитка която съдържа наполовина бира и наполовина цитрусова сода, и други подобни „зверства” да бъдат таксувани с 50%. Най-мащабната идея на партията е държавата да предостави безплатна бира за всяко австрийско домакинство, 50 литра на месец за възрастните и 20 литра за децата.

През 2022 г. Доминик Влазни се кандидатира за президентските избори и променя имиджа на партията си, като я представя като либерлна партия, която иска да реформира здравеопазването и образователната система. Въпреки тази метаморфоза Партията на бирата обещава да запази идеите си за бирения фонтан и безплатната бира. На изборите Влазни печели 8.31% от вота и третото място. По-късно партията изразява интерес да участва на парламентарните избори и за общинския съвет на Виена. Въпреки високите резултати на социологическите проучвания през началото на 2024 г., партията показва слаб резултат и не успява да влезе в нито един от двата законодателни органа.

Не си пробвал сармите (Сърбия)

„Не си пробвал сармите” е основана през 2016 г. от група комици от сръбския град Младеновац. Тъй като през 2016 г. „Не си пробвал сармите” не е политическа партия се кандидатира на избори за общински съвет в Младеновац като част от коалицията на независими кандидати „Бели- Само яко”. В предизборната си кампания партията обещава да „даде много фалшиви обещания и надежди” и да направят отделние за доброволна евтаназия за пенсионерите в местната болница. Въпреки тази кампания коалицията става втора политическа сила в общината, точно след управляващата партия на Вучич, печелейки 20% от вота и 12 общински съветници.

През 2017 г. лидерът на партията Лука Максимович, познат като Бели обявява намерението си да се кандидатира за президент. Максимович обещава по-високи пенсии за всеки, универсална заетост, както и Балканският полуостров да се обедини и да стане световна сила. Лука Максимович обещава да премести морето да е в Сърбия за да може сънародниците му да имат плаж и да построи планина в северните низини за да могат северняците да ходят на ски. Въпреки че кандидатурата му е шега, той получава подкрепата на няколко сръбски политици, с цел Вучич да не спечели изборите на първия тур. Лука Максимович печели трето място на президентските избори с 9.59% от вота.

Съюз на съвестно срамежливите към работата елементи (Дания)

„Съюз на съвестно срамежливите към работата елементи” е основан през 1979 г. в Орхус от датския комик Джакоб Хаугорд и негови приятели. Партията прави 44 обещания на изборите. Някои от обещанията са да има по-добро време, по-големи коледни подаръци за всеки, повече мебели от Ренесанса в ИКЕА, да защитят правото на човек да е глупав, всяко домакинство с мазе да е задължено да има по един затворник, предпазни колани за депутатите, по-къси опашки в магазините, хората да имат по 8 часа свободно време, 8 часа почивка и 8 часа сън, нутела за войниците, и много други.

Въпреки че тази кампания е служела като политическа сатира, Хаугорд е неочаквано избран за народен представител през 1994 г. В интервю 25 години по-късно Хаугорд съобщава, че е забравил, че на този ден са изборите и случайно е пуснал телевизора, където разбира, че е избран. Комикът по-късно осъзнава, че той е депутатът с решаващия глас в разделения парламент и многократно приемането на законодателството е зависело от него. На изборите през 1998 г. той отказва да се кандидатира отново от страх да не бъде преизбран. Твърди, че избирането му през 1994 г. е предупреждение за света, че всеки луд индивид може да бъде избран.

Die PARTЕI (Германия)

„Die PARTEI” (Парията) е немска политическа партия основана е през 2004 г. от редакторите на сатиричното списание „Титаник”. Партията има няколко абсурдни обещания, като да се легализира шофирането на кола под въздействието на алкохол, кокаина да стане лекарство с рецепта, да отвлекат турския президент Реджеп Ердоган, отново да разделят Германия на две с нова Берлинска стена, или да конфискува шофьорските книжки на тези, които отричат глобалното затопляне. През 2009 г. членове на партията „атакуват” Лихтенщайн, с цел да демократизират държавата и да я освободят от крепостничеството.

Макар и да не успява да влезе в Бундестага, партията все пак праща свои общински съветници в няколко немски общини и през 2014 г. партията печели едно депутатско място в Европейския парламент. На изборите за Европейския парламент през 2019 г., партията получава критики след като на листата си слага кандидати с имена наподобяващи на тези на политици от Третия райх. Въпреки тази политическа драма партията удвоява гласовете си и печели още едно депутатско място. В последните няколко години „Die PARTEI” претърпява метаморфоза, в която иска да се представи като сериозна политическа сила, а не само като партия шега.

Най-добрата партия (Исландия)

„Най-добрата партия” е основана през 2009 г. от исландския комик Йон Гнар. Исландия е една от най-засегнатите страни от кризата през 2008 г. и стойността на исландската валута се срива. Тогава недоволството спрямо партиите на статуквото е било изключително високо. Тогава комикът основава „Най-добрата партия” за да може публично да се присмива на политиците и да участва на изборите за общински съвет на Рейкявик.

Партията обещава да направи басейните безплатни за може бедните да са чисти, да участва открито в корупцията, безплатни хавлии за басейн, и хората да слушат жените и възрастните, да се направи Дисниленд в исландката столица, и да се отърват от наркоманите в парламента. Партията прави и противоречиви изказвания като заявява, че няма да спази обещанията си. Въпреки тази шегаджийска кампания, недоволството спрямо управляващите се оказва твърде високо и за шок на Гнар партията му става първа политическа сила в общинския съвет на исландската столица.

Така комикът Йон Гнар става кмет на Рейкявик, в който живеят поне 60% от исландците. Все пак управлението на Гнар има големи постижения, той успява да възстанови икономиката на исландската столица и да предотврати разпада на града. През 2014 г. Гнар заявява, че напуска политиката и разпуска партията си след края на мандата си. Но няколко години по-късно той размислия, през 2024 г. неуспешно се кандидатира за президент. На парламентарните избори по-късно същата година, Гнар печели депутатско място в исландския парламент.

Кандидати шегаджии (Обединеното кралство)

В Обединеното кралство резултатите от изборите в избирателния район се представят на пресконференция. Там се очаква всички кандидати да стоят на подиума докато членът на избирателната комисия чете на глас резултатите. Именно това събитие мотивира мнозина кандидати шегаджии да се кандидатират и да стоят на сцената облечени в абсурдни дрехи до високопоставени политици. Част от тях са от „Официалната чудовищна луда партия”, основана през 1982. От 1983 партията почва да издига свои кандидати, в избирателните райони на важни британски политици. Те не остават незабелязани с техните цветни дрехи и големи шапки, а някои държат и кукли. Мнозина комици се вдъхновяват от тази партия и издигат кандидатурите си на изборите. Например през 2024 г. Киър Стармър изнася своята победна реч след убедителната победа на партията му на изборите. Но на бъдещия премиер му се налага да отпразнува победата си до мъж в костюм на анимационния герой Елмо и член на „Официалната чудовищна луда партия”. Така мнозина зрители се оказват неспособни да се фокусират върху речта.

why is keir starmer against poundland elmo may I ask #Elections2024 pic.twitter.com/gss2ljamPh